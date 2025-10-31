У Путіна залишається час до 21 листопада: чому РФ йтиме на ескалацію

Частина експертів вважає, що той шквал повітряних атак, які влаштовує в ці дні Путін – це ще не межа і Росія посилюватиме ескалацію. Чому так – розбиралося видання "Коментарі".

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

У Путіна будуть розв'язані руки

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан заявив в ефірі "24 Каналу", що Росія не припиняє завдавати ударів територією України. Однак у масованих атаках нашій країні ворог взяв паузу. Вона може бути пов'язана з геополітичною ситуацією, яка зараз склалася у світі.

Експерт зазначив, що Путіну незабаром доведеться вирішувати складну геополітичну проблему. Дональд Трамп провів зустріч із Сі Цзіньпінем, а також має поспілкуватися з лідерами країн – колишніх радянських республік – Казахстану, Узбекистану, Таджикистану.

Президент США, на думку полковника ЗСУ в запасі, хоче обмежити забаганки Путіна щодо перекидання техніки та боєприпасів, створення сирих схем із продажу російської нафти та газу.

На думку Світана, Росія накопичує зброю, тому що вона не припиняє виробляти ракети.

"Трамп вирішив певні питання із Сі Цзіньпіном і тепер настає дуже напружений період для України. Після цього у Путіна будуть розв'язані руки, і він може створити серйозну проблему в українських тилах", – упевнений Роман Світан.

У Путіна залишається час до 21 листопада, коли можуть бути введені санкції щодо російської нафтової галузі, зокрема компанії "Лукойл" та "Роснефть". І до цього часу, на думку експерта, він намагатиметься максимально використати всі сили, що він накопичив.

Російські загарбники зараз працюють із реалізації цього плану на трьох основних напрямках

Військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко заявив в ефірі Радіо NV, що масовані повітряні атаки дронами та ракетами, якими Росія тероризує мирні міста, і найжорстокіші бої на фронті є частиною єдиного плану Кремля. Росія прагне "вибити" для себе найкращі стартові позиції на випадок, якщо справа дійде до переговорів.

Експерт вважає останню масовану повітряну атаку абсолютно прогнозованою. Він наголошує, що бажання припинити вогонь ніколи не демонструється тишею – все відбувається з точністю до навпаки.

"Навпаки, чим ближче ми підходитимемо до припинення вогню, тим більше буде ескалація, наскільки це можливо. Це аксіома та закономірність, тому що Росія прагнутиме для себе вибити якомога більшу, кращу та вигіднішу переговорну позицію", — зазначив Мусієнко.

За його словами, російські загарбники зараз працюють із реалізації цього плану на трьох основних напрямках. Перша мета Кремля – суто військова. Росія не залишає спроб зробити прорив у Донецькій області. Друга мета – створити нестерпні умови всередині України, посіяти хаос та соціальну напругу. Це продовження терору створення внутрішніх проблем – соціальних, побутових і економічних. Третій напрям тиску спрямований не лише на Україну, а й на весь світ. Це спроби залякати глобальною ядерною ескалацією, щоб змусити Захід піти на поступки.

