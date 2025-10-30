Переговоры Трамп-Си: почему Украина отложена на потом

Президент США Трамп заявил, что поднял вопрос Украины на встрече с лидером КНР Си, но китайское государственное агентство Синьхуа ни словом об этом не обмолвилось. Поэтому вывод напрашивается сам собой, что вопрос мира в Украине не стал ключевым. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Политолог считает, что главный итог полуторачасовых переговоров – стороны начали диалог по годовому мораторию на торговые конфликты. В течение года Трамп обещает не вводить пошлины, а Китай снял ограничения на редкоземы. Это значит, что на старте стороны согласились на начало конструктивного диалога.

"Годовой мораторий – это, во-первых, долгие переговоры, которые Трамп хочет завершить до выборов 4.11.2026, а Си понимает, что у Трампа есть временной лимит. Следовательно, все главные решения, похоже, начнут выкристаллизовываться не раньше мая-июня 2026", – прогнозирует эксперт.

Он отмечает, что официальный Пекин не упомянул Украину вообще. Это было абсолютно предсказуемо. И здесь снова стоит вернуться к тому, что уже поднимается неоднократно и актуально для Украины – Киев должен сформулировать свое видение будущих отношений с Китаем, чтобы ускорить процесс давления КНР на Москву.

Вадим Денисенко отмечает, что начинается очень сложный процесс переговоров, где Украина, как бы это ни было досадным для Киева, является не приоритетным вопросом для одной из сторон. Мы всего лишь часть этого переговорного процесса в контексте безопасности в Европе.

После февральской проблемы в Овальном кабинете мы смогли стать частью выборов в США и вошли в обязательный приоритет выборов в США. Сейчас наша задача стать частью приоритета Пекина. И это невозможно сделать без изменения нашей политики в китайском направлении", – отметил политолог.

