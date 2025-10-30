Переговори Трамп-Сі: чому Україна відкладена на потім

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Трамп заявив, що підняв питання України на зустрічі з лідером КНР Сі, але китайське державне агентство Сіньхуа ні словом про це не обмовилося. Тому висновок напрошується сам собою, що питання миру в Україні не стало ключовим. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.
Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
Політолог вважає, що головний підсумок півторагодинних переговорів – сторони розпочали діалог із річного мораторію на торгові конфлікти. Протягом року Трамп обіцяє не вводити мита, а Китай зняв обмеження на рідкоземи. Це означає, що на старті сторони погодилися на початок конструктивного діалогу.
Він зауважує, що офіційний Пекін не згадав Україну взагалі. Це було абсолютно прогнозовано. І тут знову варто повернутися до того, що вже піднімається неодноразово і є актуальним для України – Київ має сформулювати своє бачення майбутніх стосунків з Китаєм, щоб прискорити процес тиску КНР на Москву.
Вадим Денисенко наголошує, починається дуже складний процес переговорів, де Україна, як би це не було прикрим для Києва, є не пріоритетним питанням для однієї з сторін. Ми є всього лише частиною цього переговорного процесу в контексті безпеки в Європі.
