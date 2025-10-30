Переговори Трамп-Сі: чому Україна відкладена на потім

Президент США Трамп заявив, що підняв питання України на зустрічі з лідером КНР Сі, але китайське державне агентство Сіньхуа ні словом про це не обмовилося. Тому висновок напрошується сам собою, що питання миру в Україні не стало ключовим. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Політолог вважає, що головний підсумок півторагодинних переговорів – сторони розпочали діалог із річного мораторію на торгові конфлікти. Протягом року Трамп обіцяє не вводити мита, а Китай зняв обмеження на рідкоземи. Це означає, що на старті сторони погодилися на початок конструктивного діалогу.

"Річний мораторій – це, по-перше, довгі переговори, які Трамп хоче завершити до виборів 4.11.2026, а Сі розуміє, що у Трампа є часовий ліміт. Відтак, всі головні рішення, схоже, почнуть викристалізовуватися не раніше травня-червня 2026 року", – прогнозує експерт.

Він зауважує, що офіційний Пекін не згадав Україну взагалі. Це було абсолютно прогнозовано. І тут знову варто повернутися до того, що вже піднімається неодноразово і є актуальним для України – Київ має сформулювати своє бачення майбутніх стосунків з Китаєм, щоб прискорити процес тиску КНР на Москву.

Вадим Денисенко наголошує, починається дуже складний процес переговорів, де Україна, як би це не було прикрим для Києва, є не пріоритетним питанням для однієї з сторін. Ми є всього лише частиною цього переговорного процесу в контексті безпеки в Європі.

"Після лютневої проблеми в Овальному кабінеті ми змогли стати частиною виборів у США і увійшли в обовʼязковий пріоритет виборів в США. Зараз наша задача стати частиною пріоритету для Пекіна. І це неможливо зробити без зміни нашої політики на китайському напрямку", – зауважив політолог.

Читайте також на порталі "Коментарі" — довго говорили про Україну: перша заява Трампа на зустрічі з Сі.



