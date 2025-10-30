Довго говорили про Україну: перша заява Трампа на зустрічі з Сі

Як повідомляє портал "Коментарі", президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Південній Кореї. Серед тем їх переговорів – торговельна війна, агресія Росії проти України та можливі шляхи її припинення.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Трамп підтвердив, що він із президентом Китаю Сі довго говорив про Україну. Спілкуючись із журналістами на борту літака, він зазначив, що питання України на зустрічі "піднімалося дуже серйозно і на це пішло багато часу". Сі Цзіньпін, за його словами, допоможе Штатам у встановленні миру в Україні.

"Обидва будемо працювати разом, щоб подивитися, чи зможемо чогось досягти. Ми погоджуємося, що сторони, знаєте, міцно зчепилися й воюють, і іноді доводиться дозволити їм воювати, мабуть. Це божевілля. Але він допоможе нам, і ми працюватимемо разом над питанням України", — заявив глава Білого дому.

