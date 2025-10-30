Долго говорили об Украине: первое заявление Трампа на встрече с Си

Как передает портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп встретился с лидером Китая Си Цзиньпинем в Южной Корее. Среди тем их переговоров – торговая война, агрессия России против Украины и возможные пути ее прекращения.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Трамп подтвердил, что он с президентом Китая Си долго говорил об Украине. Общаясь с журналистами на борту самолета, он отметил, что вопрос Украины на встрече "поднимался очень серьезно и на это ушло много времени". Си Цзиньпин, по его словам, поможет Штатам в установлении мира в Украине.

"Оба будем работать вместе, чтобы посмотреть, сможем ли чего-то достичь. Мы соглашаемся, что стороны, знаете, крепко сцепились и воюют, и иногда приходится позволить им воевать, пожалуй. Это безумие. Но он поможет нам, и мы будем работать вместе над вопросом Украины", — заявил глава Белого дома.

