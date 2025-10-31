logo_ukra

Тривожні новини від DeepState: що відбувається у Покровську
НОВИНИ

Тривожні новини від DeepState: що відбувається у Покровську

DeepState зафіксував, що окупанти просунулися у Покровську

31 жовтня 2025, 11:20
Російські загарбницькі війська просунулися у Покровську Донецької області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні аналітичного моніторингового проекту DeepState.

Тривожні новини від DeepState: що відбувається у Покровську

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Ворог просунувся в Покровську, Успенівці, Новомиколаївці та поблизу Новогригорівки", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що уточнено лінію зіткнення поблизу Червоного Лимана.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нарощування темпів наступу росіян поблизу міста Покровськ на Донеччині висвітлює глибоку проблему Києва – дефіцит особового складу в українській армії, який дедалі більше обмежує можливості тримати фронт. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті американського аналітичного центру Atlantic Council.

Аналітики звернули увагу на заяву президента Володимира Зеленського, який цього тижня прямо охарактеризував становище на Покровському напрямку, уточнивши, що українські війська на Покровському фронті поки що поступаються російській армії чисельністю вісім до одного.

"Після трьох з половиною років героїчного та надзвичайно кривавого опору є побоювання, що Україна може наближатися до точки, коли вона більше не матиме достатньо бійців для ефективного захисту лінії фронту найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни", — зазначають аналітики.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російський диктатор Володимир Путін маніпулятивно заявив, що російські війська оточили українські сили в Куп'янську та Покровську, та запропонував тимчасове припинення вогню терміном від двох до шести годин, щоб дозволити ЗМІ потрапити до Покровська. Аналізуючи цей меседж американські аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Путін у такий спосіб прагне заявити, що Росія не є перешкодою для мирного процесу.




