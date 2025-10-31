Чи справді, Покровськ в оточенні: що говорить Зеленський

Рубрики
Незважаючи на поширені російською пропагандою наративи про нібито успішне просування російських військ у Покровську та оточення ЗСУ, реальність така, що українські військові утримують позиції в Покровську. Станом на сьогодні ситуація у місті складна. Про це під час брифінгу журналістам розповів президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Президент зазначив, що у Покровську немає оточення українських військових. За його словами, ситуація на цьому напрямі залишається складною, проте контрольованою
Водночас, днем раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Покровському напрямку тривають запеклі бої. Ворожа піхота намагається закріпитися у міській забудові, уникаючи прямих зіткнень, а українські захисники проводять ударно-пошукові дії та вдосконалюють оборонні позиції. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві.
Головнокомандувач акцентував, що в таких умовах вкрай важливою є якісна робота наших розвідувальних та ударних дронів.
