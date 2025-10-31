Чи справді, Покровськ в оточенні: що говорить Зеленський

Незважаючи на поширені російською пропагандою наративи про нібито успішне просування російських військ у Покровську та оточення ЗСУ, реальність така, що українські військові утримують позиції в Покровську. Станом на сьогодні ситуація у місті складна. Про це під час брифінгу журналістам розповів президент України Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що у Покровську немає оточення українських військових. За його словами, ситуація на цьому напрямі залишається складною, проте контрольованою

"У Покровську немає оточення наших бійців, ситуація складна, але контрольована", — наголосив Володимир Зеленський.

Водночас, днем раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Покровському напрямку тривають запеклі бої. Ворожа піхота намагається закріпитися у міській забудові, уникаючи прямих зіткнень, а українські захисники проводять ударно-пошукові дії та вдосконалюють оборонні позиції. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві.

"Водночас у Покровську ворожа піхота, уникаючи бойових зіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тому першочергове завдання — виявити її та знищити", — додав він.

Головнокомандувач акцентував, що в таких умовах вкрай важливою є якісна робота наших розвідувальних та ударних дронів.

"Ворог просунувся в Покровську, Успенівці, Новомиколаївці та поблизу Новогригорівки", — йдеться у повідомленні.



