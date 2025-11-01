У ЗСУ відповіли, що зараз із російськими окупантами, які зайшли до Покровська

Російські окупанти, які прорвалися до Покровська, переважно ховаються у міській забудові. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі "Київ24" розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Військовий зазначив, що ці російські солдати зараз не можуть просуватися далі. Вони чекають на підкріплення та допомогу.

"Вони розуміють, куди вони потрапили. Це ми чуємо з перехоплень, з того, що вони намагаються передати своїм основним силам. Правду вони також не говорять, тому що їхнє завдання — зберегти своє життя", — зазначив Цехоцький.

Офіцер ВСУ додав, що зараз у місті проводяться дуже активні заходи.

"Ніхто не збирається здавати Покровськ", – запевнив офіцер.

Як зазначається, у проведенні операції беруть участь спецпідрозділи та авіація ГУР.

"Штурмові підрозділи військової розвідки увійшли до районів міста, які російське командування вважало повністю підконтрольними", — йдеться у матеріалі.

За словами джерела журналістів, ці території мають важливе значення для забезпечення української логістики.

Також видання "Коментарі" повідомляло – незважаючи на поширені російською пропагандою наративи про нібито успішне просування російських військ у Покровську та оточення ЗСУ, реальність така, що українські військові утримують позиції в Покровську. Станом на сьогодні ситуація у місті складна. Про це під час брифінгу для журналістів розповів президент України Володимир Зеленський .



