У ЗСУ відповіли, що зараз із російськими окупантами, які зайшли до Покровська

Кравцев Сергей
Російські окупанти, які прорвалися до Покровська, переважно ховаються у міській забудові. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі "Київ24" розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Військовий зазначив, що ці російські солдати зараз не можуть просуватися далі. Вони чекають на підкріплення та допомогу.
Офіцер ВСУ додав, що зараз у місті проводяться дуже активні заходи.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Головне управління розвідки Міністерства оборони України розпочало "складну десантну операцію" в районі Покровська. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на джерела у Силах оборони.
Як зазначається, у проведенні операції беруть участь спецпідрозділи та авіація ГУР.
За словами джерела журналістів, ці території мають важливе значення для забезпечення української логістики.
Також видання "Коментарі" повідомляло – незважаючи на поширені російською пропагандою наративи про нібито успішне просування російських військ у Покровську та оточення ЗСУ, реальність така, що українські військові утримують позиції в Покровську. Станом на сьогодні ситуація у місті складна. Про це під час брифінгу для журналістів розповів президент України Володимир Зеленський .