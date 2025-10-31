Спецподразделения ГУР начали зачистку Покровска: появились первые подробности

Главное управление разведки Министерства обороны Украины приступило к "сложной десантной операции" в районе Покровска. Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на источники в Силах обороны.

Битва за Покровск (фото из открытых источников)

Как отмечается, в проведении операции принимают участие спецподразделения и авиация ГУР.

"Штурмовые подразделения военной разведки вошли в районы города, которые российское командование считало полностью подконтрольными", — говорится в материале.

По словам источника журналистов, эти территории имеют немаловажное значение для обеспечения украинской логистики.

Тем временем старший офицер Вооруженных сил Украины, работающий на Покровском направлении, сообщил, что российские войска контролируют около 60% территории Покровска и активно продвигаются в сторону соседних населенных пунктов Родинское и Мирноград. Об этом пишет "Общественное".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что журналист издания The Economist Оливер Кэрролл заявил, что вблизи Покровска в Донецкой области украинские Силы обороны проводят контрнаступательную операцию. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение журналиста.

По словам Кэрролла, согласно данным украинской военной разведки, целью операции является возобновление ключевых логистических маршрутов. "На видео, которое мне послали, якобы зафиксирована высадка десанта из вертолетов в районах, которые, по утверждению России, находятся под ее контролем", — написал он.

Тогда ни Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, ни Главное управление разведки не делали официальных заявлений по поводу контрнаступательных действий или каких-либо операций в районе Покровска.

