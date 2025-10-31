Спецпідрозділи ГУР почали зачистку Покровська: з'явилися перші подробиці

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розпочало "складну десантну операцію" у районі Покровська. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела в Силах оборони.

Битва за Покровськ (фото з відкритих джерел)

Як зазначається, у проведенні операції беруть участь спецпідрозділи та авіація ГУР.

"Штурмові підрозділи військової розвідки увійшли до районів міста, які російське командування вважало повністю підконтрольними", — йдеться у матеріалі.

За словами джерела журналістів, ці території мають важливе значення для забезпечення української логістики.

Тим часом старший офіцер Збройних сил України, який працює на Покровському напрямку, повідомив, що російські війська наразі контролюють близько 60% території Покровська й активно просуваються у бік сусідніх населених пунктів Родинське та Мирноград. Про це пише "Громадське".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що журналіст видання The Economist Олівер Керролл заявив, що поблизу Покровська на Донеччині українські Сили оборони проводять контрнаступальну операцію. Про це повідомляють "Коментарі" із посиланням на допис журналіста.

За словами Керролла, згідно з даними української військової розвідки, метою операції є відновлення ключових логістичних маршрутів. "На відео, яке мені надіслали, нібито зафіксовано висадку десанту з вертольотів у районах, які, за твердженням Росії, перебувають під її контролем", – написав він.

Тоді ні Генеральний штаб Збройних сил України, ні Головне управління розвідки не робили офіційних заяв щодо контрнаступальних дій або будь-яких операцій у районі Покровська.

