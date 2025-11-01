Сырский сделал новое заявление о Покровске: какие силы уде работают в городе

Окружения или блокирования Покровска и Мирнограда Донецкой области, о чем трубят российские пропагандисты, нет. В Покровске продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению противника, к которой привлечены, в частности, Силы спецопераций, СБУ, ГУР. Как передает портал "Комментарии", об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

"В Покровско-Мирноградской агломерации нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника, который продолжает попытки инфильтроваться в жилую застройку и перерезать наши пути снабжения. Однако окружения или блокирования городов нет, делаем все для осуществления логистики", – отметил главком.

По его словам, продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска. Основное бремя – на плечах подразделений Вооруженных Сил Украины, в частности операторов БпС, штурмовых подразделений. Также, по моему распоряжению, в городе работают сводные группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ, других частей Сил обороны Украины, в том числе Главного управления разведки МО Украины.

Александр Сырский подчеркнул, враг в Покровске платит самую дорогую цену за попытки выполнить задание кремлевского диктатора по оккупации украинского Донбасса.

"Продолжаем освобождение и зачистку территории на Добропольском выступлении. Покровск – держим. Мирноград – держим", – отметил главнокомандующий.

Сырский отметил, что в нынешних сложных условиях крайне важно эффективное взаимодействие между подразделениями и скоординированное выполнение поставленных задач.

