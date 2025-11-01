Сырский сделал новое заявление о Покровске: какие силы уде работают в городе

Рубрики
Окружения или блокирования Покровска и Мирнограда Донецкой области, о чем трубят российские пропагандисты, нет. В Покровске продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению противника, к которой привлечены, в частности, Силы спецопераций, СБУ, ГУР. Как передает портал "Комментарии", об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ
По его словам, продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска. Основное бремя – на плечах подразделений Вооруженных Сил Украины, в частности операторов БпС, штурмовых подразделений. Также, по моему распоряжению, в городе работают сводные группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ, других частей Сил обороны Украины, в том числе Главного управления разведки МО Украины.
Александр Сырский подчеркнул, враг в Покровске платит самую дорогую цену за попытки выполнить задание кремлевского диктатора по оккупации украинского Донбасса.
Сырский отметил, что в нынешних сложных условиях крайне важно эффективное взаимодействие между подразделениями и скоординированное выполнение поставленных задач.
