logo

BTC/USD

110437

ETH/USD

3892.75

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сырский сделал новое заявление о Покровске: какие силы уде работают в городе
commentss НОВОСТИ Все новости

Сырский сделал новое заявление о Покровске: какие силы уде работают в городе

Александр Сырский подтвердил высадку десанта ГУР в Покровск

1 ноября 2025, 16:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Окружения или блокирования Покровска и Мирнограда Донецкой области, о чем трубят российские пропагандисты, нет. В Покровске продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению противника, к которой привлечены, в частности, Силы спецопераций, СБУ, ГУР. Как передает портал "Комментарии", об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский сделал новое заявление о Покровске: какие силы уде работают в городе

Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

"В Покровско-Мирноградской агломерации нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника, который продолжает попытки инфильтроваться в жилую застройку и перерезать наши пути снабжения. Однако окружения или блокирования городов нет, делаем все для осуществления логистики", – отметил главком.

По его словам, продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска. Основное бремя – на плечах подразделений Вооруженных Сил Украины, в частности операторов БпС, штурмовых подразделений. Также, по моему распоряжению, в городе работают сводные группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ, других частей Сил обороны Украины, в том числе Главного управления разведки МО Украины.

Александр Сырский подчеркнул, враг в Покровске платит самую дорогую цену за попытки выполнить задание кремлевского диктатора по оккупации украинского Донбасса.

"Продолжаем освобождение и зачистку территории на Добропольском выступлении. Покровск – держим. Мирноград – держим", – отметил главнокомандующий.

Сырский отметил, что в нынешних сложных условиях крайне важно эффективное взаимодействие между подразделениями и скоординированное выполнение поставленных задач.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ВСУ ответили, что сейчас с российскими оккупантами, которые зашли в Покровск.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/osirskiy/1303
Теги:

Новости

Все новости