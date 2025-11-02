В США оценили ситуацию в Покровске и его окрестностях: что происходит на фронте

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете проанализировал ситуацию в Покровске и окрестных районах. Аналитики отмечают, что российские войска продолжают активные наступательные действия с целью полного захвата города, однако украинская сторона сопротивляется и проводит воздушно-штурмовые операции.

Бои за Покровск. Фото из открытых источников

Согласно отчету ISW, геолокационные видео подтверждают продвижение российских сил в центральной и юго-восточной частях Покровска. По оценкам украинских военных, враг действует примерно на 60% территории города и пытается закрепиться в соседних населенных пунктах – Родинском и Мирнограде.

Несмотря на это, украинские силы продолжают удерживать ключевые позиции, в частности, в центральной части Родинского. Представители ВСУ сообщают, что ситуация на фронте остается сложной, но российские войска пока не смогли полностью перерезать украинские линии снабжения.

31 октября украинские силы провели рискованную, но успешную воздушно-штурмовую операцию к западу от Покровска. По данным 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины, в нем принимали участие несколько вертолетов, включая UH-60 Black Hawk.

Подразделения Главного управления разведки (ГУР) вошли в районы, ранее считавшиеся захваченными российскими войсками. Эти зоны имеют стратегическое значение для украинской логистики на покровском направлении.

Российское Минобороны заявило, что контратака якобы отражена, но аналитики ISW отмечают, что сама возможность проведения такой операции в зоне, насыщенной российскими беспилотниками, ставит под сомнение эффективность российской противовоздушной обороны.

Фронт в районе Покровска остается очень динамичным. По данным ISW, российские войска частично опрокинули силы с Константиновского направления после неудачного штурма 27 октября, чтобы усилить наступление вблизи Покровска.

