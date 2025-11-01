logo_ukra

Чому у ЗСУ найбільші проблеми не в Покровську: DeepState підбив підсумки жовтня
Чому у ЗСУ найбільші проблеми не в Покровську: DeepState підбив підсумки жовтня

Зайнята росіянами у жовтні територія становить близько 0,04% від усієї площі України, зазначили аналітики DeepState

1 листопада 2025, 15:31
Автор:
Кравцев Сергей

У жовтні російські війська захопили 267 кв. км української території, що майже не відрізняється від показників вересня. Найпроблемніша ділянка фронту – на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Такі підрахунки наводить український моніторинговий проект DeepState.

Чому у ЗСУ найбільші проблеми не в Покровську: DeepState підбив підсумки жовтня

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Як зазначають аналітики, зайнята окупантами у жовтні територія становить близько 0,04% від усієї площі України. Загалом тепер ворог контролює 19,09% української території.                              

"У відносному показнику кількість окупованої території зросла на 3,1%, а кількість штурмових дій на 2,3%", — зазначили у DeepState.

Найбільше просування у жовтні агресор мав у районі Новопавлівки-Гуляйполя: на цю ділянку припадає 69% територій, окупованих протягом місяця, та всього 16% штурмових дій.

На Покровському напрямі інтенсивність російських атак загалом залишалася тому ж рівні, що у вересні, але в Лиманському відрізку — навіть впала. Трохи наростили росіяни свою активність у районі Костянтинівки, а також на Харківському напрямі – ділянку від Козачої Лопані до Дворічанського.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські загарбницькі війська просунулися в Покровську Донецької області. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні аналітичного моніторингового проекту DeepState.       

Також видання "Коментарі" повідомляло – моніторинговий аналітичний проект проект DeepState опублікував нові карти, з яких випливає, що російські війська мають просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
