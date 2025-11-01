logo

Почему у ВСУ самые большие проблемы не в Покровске: DeepState подвел итоги октября
Почему у ВСУ самые большие проблемы не в Покровске: DeepState подвел итоги октября

Занятая россиянами в октябре территория составляет около 0,04% от всей площади Украины, отметили аналитики DeepState

1 ноября 2025, 15:31
Кравцев Сергей

В октябре российские войска захватили 267 кв км украинской территории, что почти не отличается от показателей сентября. Самый проблемный участок фронта – на Днепропетровщине и Запорожье. Такие подсчеты приводит украинский мониторинговый проект DeepState.

Почему у ВСУ самые большие проблемы не в Покровске: DeepState подвел итоги октября

Российские войска. Фото: из открытых источников

Как отмечают аналитики, занятая оккупантами в октябре территория составляет около 0,04% от всей площади Украины. В целом же теперь враг контролирует 19,09% украинской территории.

"В относительном показателе количество оккупированной территории выросло на 3,1%, а количество штурмовых действий на 2,3%", — отметили в DeepState.

Наибольшее продвижение в октябре агрессор имел в районе Новопавловки-Гуляйполя: на этот участок приходится 69% территорий, оккупированных в течение месяца, и всего 16% штурмовых действий.

На Покровском направлении интенсивность российских атак в целом оставалась на том же уровне, что и в сентябре, а на Лиманском отрезке — даже упала. Немного нарастили россияне свою активность в районе Константиновки, а также на Харьковском направлении — участок от Казачьей Лопани до Двуречанского.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска продвинулись в Покровске Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении аналитического мониторингового проекта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – мониторинговый аналитический проект проект DeepState опубликовал новые карты, из которых следует, что российские войска имеют продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях.




