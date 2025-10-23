logo

BTC/USD

109270

ETH/USD

3864.98

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией DeepState показал, как россияне прорывают фронт сразу в двух областях
commentss НОВОСТИ Все новости

DeepState показал, как россияне прорывают фронт сразу в двух областях

DeepState зафиксировал, что россияне продвинулись в Днепропетровской и Запорожской областях

23 октября 2025, 13:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", мониторинговый аналитический проект роект DeepState опубликовал новые карты, из которых следует, что российские войска имеют продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях.

DeepState показал, как россияне прорывают фронт сразу в двух областях

Наступление России. Фото: DeepState

По обновленным данным карты, противник продвинулся вблизи населенных пунктов Вербовое, Степное и Новогригорьевка.

Стоит отметить, 22 октября аналитики сообщили, что украинские защитники восстановили позиции возле Нового Шахового и Кучерова Яра в Донецкой области. В то же время враг оккупировал село в Запорожье и продвинулся на нескольких участках фронта.

В сообщении говорилось, что россияне захватили село Полтавку Запорожской области, а также продвинулись вблизи Новоторецкого и Шахматного в Донецкой области, возле Ивановки в Днепропетровской области и Охотничьего и Нововасильевки Запорожской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Запорожье украинские защитники отбили массированный штурм россиян на населенный пункт Малая Токмачка, который расположен восточнее города Орехов.

В 118-й отдельной механизированной бригаде сообщили, что днем 20 октября подразделения российских оккупантов начали механизированный штурм на Ореховском направлении.                                                                        

Также издание "Комментарии" сообщало – российская пропаганда распространяет очередную ложь, пытаясь снять с РФ ответственность за обстрелы гражданского населения Херсона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/22650
Теги:

Новости

Все новости