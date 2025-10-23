DeepState показал, как россияне прорывают фронт сразу в двух областях

Как передает портал "Комментарии", мониторинговый аналитический проект роект DeepState опубликовал новые карты, из которых следует, что российские войска имеют продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях.

Наступление России. Фото: DeepState

По обновленным данным карты, противник продвинулся вблизи населенных пунктов Вербовое, Степное и Новогригорьевка.

Стоит отметить, 22 октября аналитики сообщили, что украинские защитники восстановили позиции возле Нового Шахового и Кучерова Яра в Донецкой области. В то же время враг оккупировал село в Запорожье и продвинулся на нескольких участках фронта.

В сообщении говорилось, что россияне захватили село Полтавку Запорожской области, а также продвинулись вблизи Новоторецкого и Шахматного в Донецкой области, возле Ивановки в Днепропетровской области и Охотничьего и Нововасильевки Запорожской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Запорожье украинские защитники отбили массированный штурм россиян на населенный пункт Малая Токмачка, который расположен восточнее города Орехов.

В 118-й отдельной механизированной бригаде сообщили, что днем 20 октября подразделения российских оккупантов начали механизированный штурм на Ореховском направлении.

