На Запорожье россияне пошли в массированный штурм: чем все закончилось

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На Запорожье украинские защитники отбили массированный штурм россиян на населенный пункт Малая Токмачка, который расположен восточнее города Орехов.
ВСУ отбили штурм врага под Запорожьем. Фото: из открытых источников
В 118-й отдельной механизированной бригаде сообщили, что днем 20 октября подразделения российских оккупантов начали механизированный штурм на Ореховском направлении.
Отмечается, что в первые часы наступления силами бригады были повреждены 2 вражеских танка, 12 БМП, 6 БТР и 2 ББМ "Тигр". Несколько единиц уцелевшей техники отступили в направлении Вербового.
Военные отметили, боевые действия все еще продолжаются, продолжается поражение живой силы и уничтожение поврежденной техники. К отражению штурма 118 ОМБр привлекла артиллерию, FPV-дроны, дроны со сбросами.
В ходе отражения наступления отличился также танковый батальон.
Также бронированная техника врага подрывалась на заранее устроенных инженерных заграждениях.
В 118 ОМБр заявили, что обстановка на направлении находится под контролем, ни одной позиции не потеряно. Личный состав продолжает уничтожать живую силу врага.
Читайте также на портале "Комментарии" — до какого числа в Украине продлена мобилизация и военное положение: итоги голосования в Раде.