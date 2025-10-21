На Запорожье россияне пошли в массированный штурм: чем все закончилось

На Запорожье украинские защитники отбили массированный штурм россиян на населенный пункт Малая Токмачка, который расположен восточнее города Орехов.

ВСУ отбили штурм врага под Запорожьем. Фото: из открытых источников

В 118-й отдельной механизированной бригаде сообщили, что днем 20 октября подразделения российских оккупантов начали механизированный штурм на Ореховском направлении.

"Основной удар противник направил на населенный пункт Малая Токмачка, что восточнее Орехова. Подразделения 71 мотострелкового полка выдвигались из направлений Вербово и Новопрокоповка силами до двух мотострелковых рот с поддержкой бронетехники — всего около 26 единиц (в том числе танки, БМП, БТР и несколько ББМ "Тигр"). Наступление проводилось несколькими волнами: в каждой — от 5 до 8 единиц техники. Наши подразделения мощно отбили вражеские штурмовые попытки", — говорится в сообщении военных.

Отмечается, что в первые часы наступления силами бригады были повреждены 2 вражеских танка, 12 БМП, 6 БТР и 2 ББМ "Тигр". Несколько единиц уцелевшей техники отступили в направлении Вербового.

Военные отметили, боевые действия все еще продолжаются, продолжается поражение живой силы и уничтожение поврежденной техники. К отражению штурма 118 ОМБр привлекла артиллерию, FPV-дроны, дроны со сбросами.

В ходе отражения наступления отличился также танковый батальон.

"Экипаж Т-72 выходил на прямое наведение для поражения бронетехники и живой силы противника", — отметили военные.

Также бронированная техника врага подрывалась на заранее устроенных инженерных заграждениях.

В 118 ОМБр заявили, что обстановка на направлении находится под контролем, ни одной позиции не потеряно. Личный состав продолжает уничтожать живую силу врага.

Читайте также на портале "Комментарии" — до какого числа в Украине продлена мобилизация и военное положение: итоги голосования в Раде.



