На Запоріжжі росіяни пішли у масований штурм: чим усе закінчилося

На Запоріжжі українські захисники відбили масований штурм росіян на населений пункт Мала Токмачка, що на схід від міста Оріхів.

ЗСУ відбили штурм ворога під Запоріжжям. Фото: з відкритих джерел

У 118-й окремій механізованій бригаді повідомили, що вдень 20 жовтня підрозділи російських окупантів розпочали механізований штурм на Оріхівському напрямку.

"Основний удар противник спрямував на населений пункт Мала Токмачка, що східніше Оріхова. Підрозділи 71 мотострілецького полку висувалися з напрямків Вербове та Новопрокопівка силами до двох мотострілецьких рот із підтримкою бронетехніки — загалом близько 26 одиниць (зокрема танки, БМП, БТР та кілька ББМ "Тигр"). Наступ проводився кількома хвилями: у кожній — від 5 до 8 одиниць техніки. Наші підрозділи потужно відбили ворожі штурмові спроби", — зазначено у повідомленні військових.

Зазначається, що в перші години наступу силами бригади було пошкоджено 2 ворожі танки, 12 БМП, 6 БТР і 2 ББМ "Тигр". Декілька одиниць уцілілої техніки відступили у напрямку Вербового.

Військові зазначили, бойові дії все ще продовжуються, продовжується ураження живої сили та знищення пошкодженої техніки. До відбиття штурму 118 ОМБр залучила артилерію, FPV-дрони, дрони зі скидами.

Під час відбиття наступу відзначився також танковий батальйон.

"Екіпаж Т-72 виходив на пряме наведення для ураження бронетехніки та живої сили противника", — зазначили військові.

Також броньована техніка ворога підривалася на заздалегідь влаштованих інженерних загородженнях.

У 118 ОМБр заявили, що ситуація на напрямку знаходиться під контролем, жодної позиції не втрачено. Особовий склад продовжує знищувати живу силу ворога.

Читайте також на порталі "Коментарі" — до якого числа в Україні продовжено мобілізацію та військовий стан: підсумки голосування у Раді.



