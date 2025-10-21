logo_ukra

BTC/USD

108605

ETH/USD

3892.71

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Запоріжжі росіяни пішли у масований штурм: чим усе закінчилося
commentss НОВИНИ Всі новини

На Запоріжжі росіяни пішли у масований штурм: чим усе закінчилося

Росіяни намагалися прорвати позиції ЗСУ поблизу Малої Токмачки

21 жовтня 2025, 15:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На Запоріжжі українські захисники відбили масований штурм росіян на населений пункт Мала Токмачка, що на схід від міста Оріхів.

На Запоріжжі росіяни пішли у масований штурм: чим усе закінчилося

ЗСУ відбили штурм ворога під Запоріжжям. Фото: з відкритих джерел

У 118-й окремій механізованій бригаді повідомили, що вдень 20 жовтня підрозділи російських окупантів розпочали механізований штурм на Оріхівському напрямку.

"Основний удар противник спрямував на населений пункт Мала Токмачка, що східніше Оріхова. Підрозділи 71 мотострілецького полку висувалися з напрямків Вербове та Новопрокопівка силами до двох мотострілецьких рот із підтримкою бронетехніки — загалом близько 26 одиниць (зокрема танки, БМП, БТР та кілька ББМ "Тигр"). Наступ проводився кількома хвилями: у кожній — від 5 до 8 одиниць техніки. Наші підрозділи потужно відбили ворожі штурмові спроби", — зазначено у повідомленні військових.

Зазначається, що в перші години наступу силами бригади було пошкоджено 2 ворожі танки, 12 БМП, 6 БТР і 2 ББМ "Тигр". Декілька одиниць уцілілої техніки відступили у напрямку Вербового.

Військові зазначили, бойові дії все ще продовжуються, продовжується ураження живої сили та знищення пошкодженої техніки. До відбиття штурму 118 ОМБр залучила артилерію, FPV-дрони, дрони зі скидами.

Під час відбиття наступу відзначився також танковий батальйон.

"Екіпаж Т-72 виходив на пряме наведення для ураження бронетехніки та живої сили противника", — зазначили військові.

Також броньована техніка ворога підривалася на заздалегідь влаштованих інженерних загородженнях.

У 118 ОМБр заявили, що ситуація на напрямку знаходиться під контролем, жодної позиції не втрачено. Особовий склад продовжує знищувати живу силу ворога.

Читайте також на порталі "Коментарі" — до якого числа в Україні продовжено мобілізацію та військовий стан: підсумки голосування у Раді.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини