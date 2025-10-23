DeepState показав, як росіяни проривають фронт одразу у двох областях

Як передає портал "Коментарі", моніторинговий аналітичний проект роект DeepState опублікував нові карти, з яких випливає, що російські війська мають просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Наступ Росії. Фото: DeepState

За оновленими даними карти, противник просунувся поблизу населених пунктів Вербове, Степове та Новогригорівка.

Варто зазначити, 22 жовтня аналітики повідомили, що українські захисники відновили позиції біля Нового Шахового та Кучерова Яру на Донеччині. Водночас ворог окупував село у Запоріжжі та просунувся на кількох ділянках фронту.

У повідомленні йшлося, що росіяни захопили село Полтавку Запорізької області, а також просунулися поблизу Новоторецького та Шахового в Донецькій області, біля Іванівки на Дніпропетровщині та Мисливського та Нововасильівки Запорізької області.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на Запоріжжі українські захисники відбили масований штурм росіян на населений пункт Мала Токмачка, що на схід від міста Оріхів.

У 118-й окремій механізованій бригаді повідомили, що вдень 20 жовтня підрозділи російських окупантів розпочали механізований штурм на Оріхівському напрямку.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російська пропаганда поширює чергову брехню, намагаючись зняти з РФ відповідальність за обстріл громадянського населення Херсона. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО, де наголошують, що це фейк.



