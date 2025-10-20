Рубрики
Недилько Ксения
Российская пропаганда распространяет очередную ложь, пытаясь снять с РФ ответственность за обстрелы гражданского населения Херсона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.
«Херсон обстреливают ВСУ»: что известно
Пропагандистские ресурсы РФ активно распространяют заявление гауляйтера оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо, утверждающего, что Херсон обстреливают не россияне, а Силы обороны Украины, расположенные на Карантинном острове в черте города. Поэтому российские войска, обстреливая Карантинный остров, якобы спасают население остальных Херсона от украинских обстрелов.
Подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью и являются лишь попыткой оккупантов в очередной раз снять с себя ответственность за постоянные удары по гражданскому населению города, отмечают в ЦПД.
