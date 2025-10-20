Российская пропаганда распространяет очередную ложь, пытаясь снять с РФ ответственность за обстрелы гражданского населения Херсона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.

«Херсон обстреливают ВСУ»: что известно

Пропагандистские ресурсы РФ активно распространяют заявление гауляйтера оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо, утверждающего, что Херсон обстреливают не россияне, а Силы обороны Украины, расположенные на Карантинном острове в черте города. Поэтому российские войска, обстреливая Карантинный остров, якобы спасают население остальных Херсона от украинских обстрелов.

Подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью и являются лишь попыткой оккупантов в очередной раз снять с себя ответственность за постоянные удары по гражданскому населению города, отмечают в ЦПД.

"Кроме того, распространяется заявление Сальдо, что якобы "освобождение Херсона" российскими войсками уже началось. Это очередная манипуляция оккупантов, которая так же не соответствует действительности. российские войска контролируют левобережную часть Херсонщины и пока не располагают достаточными силами и средствами для форсирования Днепра и захвата правого берега, где расположен Херсон", – добавляют в Центре.

