Російська пропаганда поширює чергову брехню, намагаючись зняти з РФ відповідальність за обстріли цивільного населення Херсона. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО, де наголошують, що це фейк.

«Херсон обстрілюють ЗСУ»: що відомо

Пропагандистські ресурси РФ активно поширюють заяву гауляйтера окупованої Херсонщини Володимира Сальдо, який стверджує, нібито Херсон обстрілюють не росіяни, а Сили оборони України, які розташовані на Карантинному острові в межах міста. Тому російські війська, обстрілюючи Карантинний острів, буцімто "рятують населення решти Херсона від українських обстрілів".

Подібні заяви не мають нічого спільного з реальністю і є лише спробою окупантів вкотре зняти з себе відповідальність за постійні удари по цивільному населенню міста, наголошують у ЦПД.

"Крім того, поширюється заява Сальдо, що нібито "звільнення Херсона" російськими військами "вже почалося". Це чергова маніпуляція окупантів, яка так само не відповідає дійсності. російські війська контролюють лівобережну частину Херсонщини і наразі не мають достатніх сил і засобів для форсування Дніпра та захоплення правого берега, де розташований Херсон", – додають у Центрі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у місті Куп’янськ Харківської області ситуація залишається складною, оскільки групи, які проникали у місто останні 4 тижні, змогли накопичити достатнє число піхоти і пробують рухатися в південну частину Куп'янська. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Для розуміння ситуації, Сили Оборони декілька разів знищували ворога в районі повороту з автошляху Р-79 на Садки. Кінцева ціль кац*па — інфільтруватися до переправи у Куп'янську-Вузловому. На щастя, над містом працює велика кількість українських пілотів, що зменшує наступальний потенціал противника. Тим не менш, кількість кац*пів у місті є суттєвою", – зазначають аналітики.