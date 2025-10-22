В DeepState рассказали, где ВСУ восстановили позиции, но есть и плохие новости из Запорожья

Украинские защитники восстановили позиции возле Нового Шахового и Кучерова Яра в Донецкой области. В то же время враг оккупировал село в Запорожье и продвинулся на нескольких участках фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что россияне захватили село Полтавку Запорожской области, а также продвинулись вблизи Новоторецкого и Шахматного в Донецкой области, возле Ивановки в Днепропетровской области и Охотничьего и Нововасильевки Запорожской области.

В 118-й отдельной механизированной бригаде сообщили, что днем 20 октября подразделения российских оккупантов начали механизированный штурм на Ореховском направлении.

"Основной удар противник направил на населенный пункт Малая Токмачка, что восточнее Орехова. Подразделения 71 мотострелкового полка выдвигались из направлений Вербово и Новопрокоповка силами до двух мотострелковых рот с поддержкой бронетехники — всего около 26 единиц (в том числе танки, БМП, БТР и несколько ББМ "Тигр"). Наступление проводилось несколькими волнами: в каждой – от 5 до 8 единиц техники. Наши подразделения мощно отбили вражеские штурмовые попытки", — говорится в сообщении военных.

