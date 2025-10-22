В DeepState рассказали, где ВСУ восстановили позиции, но есть и плохие новости из Запорожья

Рубрики
Украинские защитники восстановили позиции возле Нового Шахового и Кучерова Яра в Донецкой области. В то же время враг оккупировал село в Запорожье и продвинулся на нескольких участках фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Отмечается, что россияне захватили село Полтавку Запорожской области, а также продвинулись вблизи Новоторецкого и Шахматного в Донецкой области, возле Ивановки в Днепропетровской области и Охотничьего и Нововасильевки Запорожской области.
В 118-й отдельной механизированной бригаде сообщили, что днем 20 октября подразделения российских оккупантов начали механизированный штурм на Ореховском направлении.
