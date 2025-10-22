У DeepState розповіли, де ЗСУ відновили позиції, але є й погані новини із Запоріжжя

Українські захисники відновили позиції біля Нового Шахового та Кучерова Яру на Донеччині. Водночас ворог окупував село у Запоріжжі та просунувся на кількох ділянках фронту. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні моніторингового проекту DeepState.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що росіяни захопили село Полтавку Запорізької області, а також просунулися поблизу Новоторецького і Шахового на Донеччині, біля Іванівки на Дніпропетровщині та Охотничого й Нововасилівки Запорізької області.

на Запоріжжі українські захисники відбили масований штурм росіян на населений пункт Мала Токмачка, що на схід від міста Оріхів.

У 118-й окремій механізованій бригаді повідомили, що вдень 20 жовтня підрозділи російських окупантів розпочали механізований штурм на Оріхівському напрямку.

""Основний удар противник спрямував на населений пункт Мала Токмачка, що східніше Оріхова. Підрозділи 71 мотострілецького полку висувалися з напрямків Вербове та Новопрокопівка силами до двох мотострілецьких рот із підтримкою бронетехніки — загалом близько 26 одиниць (зокрема танки, БМП, БТР та кілька ББМ "Тигр"). Наступ проводився кількома хвилями: у кожній — від 5 до 8 одиниць техніки. Наші підрозділи потужно відбили ворожі штурмові спроби", — зазначено у повідомленні військових.

