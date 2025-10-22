У DeepState розповіли, де ЗСУ відновили позиції, але є й погані новини із Запоріжжя

Рубрики
Кравцев Сергей
Українські захисники відновили позиції біля Нового Шахового та Кучерова Яру на Донеччині. Водночас ворог окупував село у Запоріжжі та просунувся на кількох ділянках фронту. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні моніторингового проекту DeepState.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Зазначається, що росіяни захопили село Полтавку Запорізької області, а також просунулися поблизу Новоторецького і Шахового на Донеччині, біля Іванівки на Дніпропетровщині та Охотничого й Нововасилівки Запорізької області.
Читайте також на порталі "Коментарі" — на Запоріжжі українські захисники відбили масований штурм росіян на населений пункт Мала Токмачка, що на схід від міста Оріхів.
У 118-й окремій механізованій бригаді повідомили, що вдень 20 жовтня підрозділи російських окупантів розпочали механізований штурм на Оріхівському напрямку.
Також видання "Коментарі" повідомляло – до якого числа в Україні продовжено мобілізацію та воєнний стан: підсумки голосування у Верховній Раді.