logo_ukra

BTC/USD

108260

ETH/USD

3863.7

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У DeepState розповіли, де ЗСУ відновили позиції, але є й погані новини із Запоріжжя
commentss НОВИНИ Всі новини

У DeepState розповіли, де ЗСУ відновили позиції, але є й погані новини із Запоріжжя

Росіяни захопили село Полтавку Запорізької області

22 жовтня 2025, 11:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські захисники відновили позиції біля Нового Шахового та Кучерова Яру на Донеччині. Водночас ворог окупував село у Запоріжжі та просунувся на кількох ділянках фронту. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні моніторингового проекту DeepState.

У DeepState розповіли, де ЗСУ відновили позиції, але є й погані новини із Запоріжжя

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що росіяни захопили село Полтавку Запорізької області, а також просунулися поблизу Новоторецького і Шахового на Донеччині, біля Іванівки на Дніпропетровщині та Охотничого й Нововасилівки Запорізької області.                     

Читайте також на порталі "Коментарі" — на Запоріжжі українські захисники відбили масований штурм росіян на населений пункт Мала Токмачка, що на схід від міста Оріхів.

У 118-й окремій механізованій бригаді повідомили, що вдень 20 жовтня підрозділи російських окупантів розпочали механізований штурм на Оріхівському напрямку.                               

""Основний удар противник спрямував на населений пункт Мала Токмачка, що східніше Оріхова. Підрозділи 71 мотострілецького полку висувалися з напрямків Вербове та Новопрокопівка силами до двох мотострілецьких рот із підтримкою бронетехніки — загалом близько 26 одиниць (зокрема танки, БМП, БТР та кілька ББМ "Тигр"). Наступ проводився кількома хвилями: у кожній — від 5 до 8 одиниць техніки. Наші підрозділи потужно відбили ворожі штурмові спроби", — зазначено у повідомленні військових.

Також видання "Коментарі" повідомляло – до якого числа в Україні продовжено мобілізацію та воєнний стан: підсумки голосування у Верховній Раді.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22644
Теги:

Новини

Всі новини