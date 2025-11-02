logo

Бои за Покровск обостряются: Россия может открыть путь на большие города

В последние недели бои за Покровск обострились. Россияне приблизились к путям снабжения, а украинские подразделения проводят штурмовые высадки.

2 ноября 2025, 15:45
Борьба за контроль над стратегическим городом Покровск на востоке Украины дошла до пика. В последние недели российские подразделения начали проникать в черты города и приблизились к последним путям поставки для обеспечения ВСУ. Как пишет CNN, если армия РФ закрепится в городе, это может открыть путь в более крупные населенные пункты Донецкой области, в частности Краматорск и Константиновку.

Бои за Покровск обостряются: Россия может открыть путь на большие города

Бои за Покровск. Фото из открытых источников

По данным издания, российские подразделения в последнее время активизировали проникновение непосредственно в Покровск, а также пытались перекрыть логистические маршруты, которые снабжают украинские подразделения в городе. В то же время в городе продолжаются работы по стабилизации обстановки под руководством начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

"Если бы Покровск упал, это был бы самый крупный городской район, захваченный российскими войсками с момента захвата Бахмута в мае 2023 года. Город является узлом автомобильных и железнодорожных путей, и его оккупация приблизила бы российские войска к большим городам Краматорску и Константиновки в промышленном поясе Донецка", – пишет CNN.

Украина сообщает о проведении сложных тактических операций. Например, 7-й воздушно-штурмовой корпус ВСУ заявил об успешной высадке штурмовых групп в районе Покровска. В сообщении корпуса говорится, что операция потребовала синхронных действий разных подразделений и позволила улучшить тактические позиции в нескольких районах города. По оценкам корпуса, за последнюю неделю в боях в районе Покровска погибли около 85 российских солдат.

Министерство обороны России опубликовало свою версию событий. Москва утверждает, что якобы ликвидировала группу украинских спецназовцев, которые высадились вблизи Покровска. МО РФ говорит о гибели одиннадцати военнослужащих. Однако источник в украинской разведке, цитируемый CNN, опровергает эти утверждения и называет их недостоверными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мониторинговый ресурс DeepState зафиксировал продвижение российских сил в Покровске.

Также "Комментарии" писали, что Россия планирует в Покровске две операции "под чужим флагом".



Источник: https://edition.cnn.com/2025/11/01/europe/ukraine-pokrovsk-russia-fighting-intl
