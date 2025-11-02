logo_ukra

Росія планує у Покровську дві операції "під чужим прапором": що відомо
Росія планує у Покровську дві операції "під чужим прапором": що відомо

Російські окупаційні війська можуть планувати у Покровську дві провокації для дискредитації Сил оборони України та створення хаосу в медійному полі.

2 листопада 2025, 10:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Військовий експерт та співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов повідомив, що російські окупаційні війська готують у Покровську дві операції "під чужим прапором", спрямовані на дискредитацію українських Сил оборони та розвідувальних структур.

Росія планує у Покровську дві операції "під чужим прапором": що відомо

Росія готує дві операції "під чужим прапором" у Покровську. Фото з відкритих джерел

Дмитро Снєгирьов у коментарі "Еспресо" розповів про плани Росії на Покровськ. 

"В Покровську росіяни планують проведення двох операцій "під чужим прапором" з метою дискредитації Сил оборони України та українського розвідувального товариства", — сказав Снєгирьов.

За його словами, перша провокація передбачає розстріл місцевих цивільних із подальшою подачею цього як наслідку контрдиверсійних заходів українських спецпідрозділів, зокрема Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій. Цей етап планується на момент можливої присутності представників ЗМІ, що дозволить окупантам створити вигідний для себе інформаційний привід.

За словами експерта, друга операція росіян передбачає точкове вогневе ураження по місцях дислокації журналістів. Ці дії, ймовірно, будуть подані як нібито перешкоджання з боку українських Сил спеціальних операцій у висвітленні ситуації на Покровському напрямку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США оцінили ситуацію у Покровську та його околицях. Російські війська активізували наступ під Покровськом, однак українські сили проводять контратаки, зокрема з використанням гелікоптерів для підготовки до штурмів.

Також "Коментарі" писали, що моніторинговий ресурс DeepState фіксує просування російських сил у Покровську. Ворог створює позиції, українські війська проводять зачистки.



Джерело: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-u-pokrovsku-rosiyani-planuyut-provedennya-dvokh-operatsiy-pid-chuzhim-praporom-z-metoyu-diskreditatsii-sil-oboroni-snegirov
