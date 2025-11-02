Россия планирует в Покровске две операции "под чужим флагом": что известно

Военный эксперт и сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев сообщил, что российские оккупационные войска готовят в Покровске две операции "под чужим флагом", направленные на дискредитацию украинских сил обороны и разведывательных структур.

Россия готовит две операции под чужим флагом в Покровске. Фото из открытых источников

Дмитрий Снегирев в комментарии "Эспрессо" рассказал о планах России на Покровск.

"В Покровске россияне планируют проведение двух операций "под чужим флагом" с целью дискредитации Сил обороны Украины и украинского разведывательного общества", — сказал Снегирев.

По его словам, первая провокация предусматривает расстрел местных гражданских с последующей подачей этого в результате контрдиверсионных мероприятий украинских спецподразделений, в частности, Главного управления разведки и Сил специальных операций. Этот этап планируется к моменту возможного присутствия представителей СМИ, что позволит оккупантам создать выгодный для себя информационный повод.

По словам эксперта, вторая операция россиян подразумевает точечное огневое поражение по местам дислокации журналистов. Эти действия, вероятно, будут преподнесены как якобы препятствование со стороны украинских Сил специальных операций в освещении ситуации на Покровском направлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США оценили ситуацию в Покровске и его окрестностях. Российские войска активизировали наступление под Покровском, однако украинские силы проводят контратаки, в том числе с использованием вертолетов для подготовки к штурмам.

Также "Комментарии" писали, что мониторинговый ресурс DeepState фиксирует продвижение российских сил в Покровске. Враг создает позиции, украинские войска производят зачистки.