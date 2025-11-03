Даты определены: Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже определены даты окончательной зачистки города Купянск Харьковской области от российских оккупантов. Об этом глава государства сообщил на брифинге по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

Зеленский о ситуации в Купянске. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время встречи с журналистами рассказал о ситуации на фронте, в частности, относительно Купянска.

"До 60 человек, "русских", остается в Купянске. Идет зачистка. Мы все зачистим. Знаем. В принципе, даты определены. Они были на Ставке. Делиться такой информацией пока не будем", — сказал Зеленский.

Других деталей по поводу боев в Купянске Зеленский не сообщил.

Ситуация в Купянске

31 октября начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российские оккупанты продолжают удерживать северные районы Купянска, контролируя примерно 20% города.

Враг сосредотачивает на севере усилия и пытается перерезать украинскую логистику ударами беспилотников. В ответ ВСУ активно используют дроны и создают "двойную воздушную осаду" для вражеских сил и их снабжения на этом направлении.

По информации военных, бои в Купянске остаются интенсивными, а операции по зачистке остатков подразделений армии РФ продолжаются. Купянск был освобожден в сентябре 2022 года, однако снова оказался под угрозой оккупации Россией.

