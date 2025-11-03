"Нашим не просто": Зеленський розповів про ситуацію в Покровську

Президент України Володимир Зеленський повідомив про складну ситуацію на фронті, зокрема в районі Покровська, який нині залишається одним із найгарячіших напрямків бойових дій. Про це глава держави розповів під час брифінгу за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, близько 26-30% усіх бойових дій на фронті відбуваються саме у Покровську. Також за словами президента, на цьому напрямку росіяни активно використовують КАБи.

"Покровськ — ворог успіху не мав за останні дні, 26-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. Причому 50% від всіх застосувань КАБів йде на Покровськ. Ви розумієте, як нашим не просто", — сказав Зеленський.

Президент розповів, що у Покровську наразі перебуває від 260 до 300 російських військових, а основну роль відіграє 425-й окремий штурмовий полк РФ. Зеленський подякував українським підрозділам, зокрема 32-й, 35-й, 38-й, 68-й та 155-й бригадам, які утримують позиції та виконують бойові завдання на цьому напрямку.

Також президент розповів про ситуацію на інших напрямках фронту. За його словами, на Куп’янському напрямку залишається близько 60 окупантів. Дати проведення зачистки вже визначено, але не розголошуються з міркувань безпеки.

На Лиманському та Краматорському напрямках ситуація стабілізується, без істотних змін. У Костянтинівці та Добропіллі тривають активні бої.

"Главком сказав, що 2–3 км вони ще зачистили. Але Росія розуміє, що програла там ініціативу повністю, тому готує реванш. Ми бачимо це за всіма ознаками", — пояснив Зеленський.

За словами президента, на Новопавлівському напрямку також без змін. Збройні сили України продовжують вести бої у шести населених пунктах.

