logo

BTC/USD

106979

ETH/USD

3634.57

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Нашим не просто": Зеленский рассказал о ситуации в Покровске
commentss НОВОСТИ Все новости

"Нашим не просто": Зеленский рассказал о ситуации в Покровске

Президент Владимир Зеленский сообщил, что почти треть боевых действий и половина авиаударов врага приходятся на Покровск.

3 ноября 2025, 20:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сложной ситуации на фронте, в частности, в районе Покровска, который в настоящее время остается одним из самых горячих направлений боевых действий. Об этом глава государства рассказал на брифинге по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

"Нашим не просто": Зеленский рассказал о ситуации в Покровске

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, около 26-30% всех боевых действий на фронте проходят именно в Покровске. Также, по словам президента, на этом направлении россияне активно используют КАБы.

"Покровск — враг успеха не имел за последние дни, 26-30% от всех боевых действий на фронте происходят в Покровске. Причем 50% от всех применений КАБ идет на Покровск. Вы понимаете, как нашим не просто", — сказал Зеленский.

Президент рассказал, что в Покровске находится от 260 до 300 российских военных, а основную роль играет 425-й отдельный штурмовой полк РФ. Зеленский поблагодарил украинские подразделения, в частности 32-ю, 35-ю, 38-ю, 68-ю и 155-ю бригады, которые удерживают позиции и выполняют боевые задания на этом направлении.

Также президент рассказал о ситуации по другим направлениям фронта. По его словам, на Купянском направлении остается около 60 оккупантов. Даты проведения зачистки уже определены, но не разглашаются по соображениям безопасности.

На Лиманском и Краматорском направлениях ситуация стабилизируется, без существенных изменений. В Константиновке и Доброполье продолжаются активные бои.

"Главком сказал, что 2-3 км они еще зачистили. Но Россия понимает, что проиграла там инициативу полностью, поэтому готовит реванш. Мы видим это по всем признакам", — объяснил Зеленский.

По словам президента, на Новопавловском направлении тоже без изменений. Вооруженные силы Украины продолжают вести сражения в шести населенных пунктах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине заговорили о потере Покровска и призывают увести войска.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского о "мирном плане из 12 пунктов".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости