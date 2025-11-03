"Нашим не просто": Зеленский рассказал о ситуации в Покровске

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сложной ситуации на фронте, в частности, в районе Покровска, который в настоящее время остается одним из самых горячих направлений боевых действий. Об этом глава государства рассказал на брифинге по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, около 26-30% всех боевых действий на фронте проходят именно в Покровске. Также, по словам президента, на этом направлении россияне активно используют КАБы.

"Покровск — враг успеха не имел за последние дни, 26-30% от всех боевых действий на фронте происходят в Покровске. Причем 50% от всех применений КАБ идет на Покровск. Вы понимаете, как нашим не просто", — сказал Зеленский.

Президент рассказал, что в Покровске находится от 260 до 300 российских военных, а основную роль играет 425-й отдельный штурмовой полк РФ. Зеленский поблагодарил украинские подразделения, в частности 32-ю, 35-ю, 38-ю, 68-ю и 155-ю бригады, которые удерживают позиции и выполняют боевые задания на этом направлении.

Также президент рассказал о ситуации по другим направлениям фронта. По его словам, на Купянском направлении остается около 60 оккупантов. Даты проведения зачистки уже определены, но не разглашаются по соображениям безопасности.

На Лиманском и Краматорском направлениях ситуация стабилизируется, без существенных изменений. В Константиновке и Доброполье продолжаются активные бои.

"Главком сказал, что 2-3 км они еще зачистили. Но Россия понимает, что проиграла там инициативу полностью, поэтому готовит реванш. Мы видим это по всем признакам", — объяснил Зеленский.

По словам президента, на Новопавловском направлении тоже без изменений. Вооруженные силы Украины продолжают вести сражения в шести населенных пунктах.

