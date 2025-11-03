logo_ukra

Зеленський зробив заяву про "мирний план з 12 пунктів": що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський зробив заяву про "мирний план з 12 пунктів": що відомо

Володимир Зеленський заявив, що жодного узгодженого мирного плану з Росією наразі не існує.

3 листопада 2025, 19:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не існує жодного узгодженого мирного плану щодо завершення війни з Росією. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, коментуючи повідомлення про нібито створений "план з 12 пунктів".

Зеленський зробив заяву про "мирний план з 12 пунктів": що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський повідомив, що на міжнародному рівні дійсно обговорюються різні ідеї та пропозиції щодо припинення війни, однак жоден документ наразі не має офіційного статусу.

"Важливо в цьому питанні, чи бачив я як президент України цей план. Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі питання. Є різні європейські пропозиції щодо мирного врегулювання", — пояснив Зеленський.

Президент також висловив здивування заявами про можливу участь Росії у таких перемовинах, адже  жоден лідер Європи чи президент США не змогли змусити російського диктатора Путіна сісти за стіл переговорів.

Також президент наголосив, що будь-які подальші кроки у напрямку мирного врегулювання можуть бути реалістичними лише за участі Сполучених Штатів. За його словами, без політичної та військової підтримки Вашингтона перехід до дипломатичного етапу неможливий.

"Наша позиція наступна: зараз є консультації серед радників, є кілька різних розмов, жодного плану чіткого на столі поки що готового немає", — сказав Зеленський.

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що Україна та європейські партнери нібито працюють над спільним мирним планом з 12 пунктів, який передбачав би припинення війни вздовж поточної лінії фронту. Однак офіційно ця інформація не підтверджена.

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4054658-zodnogo-citkogo-mirnogo-planu-narazi-nemae-zelenskij.html
