Зеленський зробив заяву про "мирний план з 12 пунктів": що відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не існує жодного узгодженого мирного плану щодо завершення війни з Росією. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, коментуючи повідомлення про нібито створений "план з 12 пунктів".
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський повідомив, що на міжнародному рівні дійсно обговорюються різні ідеї та пропозиції щодо припинення війни, однак жоден документ наразі не має офіційного статусу.
Президент також висловив здивування заявами про можливу участь Росії у таких перемовинах, адже жоден лідер Європи чи президент США не змогли змусити російського диктатора Путіна сісти за стіл переговорів.
Також президент наголосив, що будь-які подальші кроки у напрямку мирного врегулювання можуть бути реалістичними лише за участі Сполучених Штатів. За його словами, без політичної та військової підтримки Вашингтона перехід до дипломатичного етапу неможливий.
Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що Україна та європейські партнери нібито працюють над спільним мирним планом з 12 пунктів, який передбачав би припинення війни вздовж поточної лінії фронту. Однак офіційно ця інформація не підтверджена.
