Зеленський зробив заяву про "мирний план з 12 пунктів": що відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не існує жодного узгодженого мирного плану щодо завершення війни з Росією. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, коментуючи повідомлення про нібито створений "план з 12 пунктів".

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський повідомив, що на міжнародному рівні дійсно обговорюються різні ідеї та пропозиції щодо припинення війни, однак жоден документ наразі не має офіційного статусу.

"Важливо в цьому питанні, чи бачив я як президент України цей план. Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі питання. Є різні європейські пропозиції щодо мирного врегулювання", — пояснив Зеленський.

Президент також висловив здивування заявами про можливу участь Росії у таких перемовинах, адже жоден лідер Європи чи президент США не змогли змусити російського диктатора Путіна сісти за стіл переговорів.

Також президент наголосив, що будь-які подальші кроки у напрямку мирного врегулювання можуть бути реалістичними лише за участі Сполучених Штатів. За його словами, без політичної та військової підтримки Вашингтона перехід до дипломатичного етапу неможливий.

"Наша позиція наступна: зараз є консультації серед радників, є кілька різних розмов, жодного плану чіткого на столі поки що готового немає", — сказав Зеленський.

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що Україна та європейські партнери нібито працюють над спільним мирним планом з 12 пунктів, який передбачав би припинення війни вздовж поточної лінії фронту. Однак офіційно ця інформація не підтверджена.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав божевільні цілі РФ. Яка головна ставка Путіна у війні.

Також "Коментарі" писали, що речниця МЗС РФ Марія Захарова озвучила пункти "мирного плану", який хоче бачити Росія.