Зеленський назвав божевільні цілі РФ: яка головна ставка Путіна у війні

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія робить головну ставку у війні на повітряний терор і масовані удари по українських містах. Водночас він повідомив, що Україна отримала нові компоненти системи Patriot від Німеччини, що суттєво посилить протиповітряну оборону держави.
Зеленський про цілі Путіна. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський повідомив про посилення української системи ППО.
За його словами, домовленості щодо передачі обладнання готувалися протягом певного часу, і зараз вони вже реалізовані. Президент наголосив, що російські удари з повітря є головною ставкою Володимира Путіна, адже саме таким чином Кремль намагається компенсувати провали на фронті.
Зеленський додав, що зміцнення української системи ППО не лише захищає життя громадян України, а й підвищує безпеку всієї Європи. Також президент повідомив, що тривають переговори з партнерами щодо подальшого посилення протиповітряної оборони країни від атак РФ.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський попередив, що росіяни незабаром краще будуть розуміти наслідки війни проти України.
Також "Коментарі" писали, що німецькі компанії заплатили Путіну майже 2 мільярди доларів на фінансування війни проти України.