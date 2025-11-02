Зеленський назвав божевільні цілі РФ: яка головна ставка Путіна у війні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія робить головну ставку у війні на повітряний терор і масовані удари по українських містах. Водночас він повідомив, що Україна отримала нові компоненти системи Patriot від Німеччини, що суттєво посилить протиповітряну оборону держави.

Зеленський про цілі Путіна. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський повідомив про посилення української системи ППО.

"Ми зміцнили компонент "петріотів" у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей спільний крок для захисту життів від російського терору”, — йдеться в заяві президента.

За його словами, домовленості щодо передачі обладнання готувалися протягом певного часу, і зараз вони вже реалізовані. Президент наголосив, що російські удари з повітря є головною ставкою Володимира Путіна, адже саме таким чином Кремль намагається компенсувати провали на фронті.

"Російські удари з повітря – це головна ставка Путіна в цій війні, саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі. Тому кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни, на яке ми всі чекаємо. Чим менше буде вдаватися Росії, тим більшим буде її мотив завершити війну", — пояснив Зеленський.

Зеленський додав, що зміцнення української системи ППО не лише захищає життя громадян України, а й підвищує безпеку всієї Європи. Також президент повідомив, що тривають переговори з партнерами щодо подальшого посилення протиповітряної оборони країни від атак РФ.

