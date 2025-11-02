Зеленский назвал сумасшедшие цели РФ: какая главная ставка Путина в войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия делает главную ставку в войне на воздушный террор и массированные удары по украинским городам. В то же время, он сообщил, что Украина получила новые компоненты системы Patriot от Германии, что существенно усилит противовоздушную оборону государства.

Зеленский о целях Путина. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил об усилении украинской системы ПВО.

"Мы укрепили компонент "петриотов" в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот общий шаг для защиты жизней от российского террора", — говорится в заявлении президента.

По его словам, договоренности о передаче оборудования готовились в течение определенного времени, и сейчас они уже реализованы. Президент подчеркнул, что российские удары с воздуха являются главной ставкой Владимира Путина, ведь именно таким образом Кремль пытается компенсировать провалы на фронте.

"Российские удары с воздуха — это главная ставка Путина в этой войне, именно террором он хочет компенсировать неспособность достичь своих безумных целей на земле. Поэтому каждое усиление нашей противовоздушной обороны буквально приближает нас к завершению войны, которого мы все ждем. Чем меньше будет удаваться России, тем больше будет ее мотив завершить войну", — пояснил Зеленский.

Зеленский добавил, что укрепление украинской системы ПВО не только защищает жизнь граждан Украины, но и повышает безопасность всей Европы. Также президент сообщил, что продолжаются переговоры с партнерами по дальнейшему усилению противовоздушной обороны страны от атак РФ.

