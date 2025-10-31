Незабаром росіяни виразніше відчують війну на своїй території: Зеленський зробив інтригуючу заяву

Збройні сили України найближчим часом готують нові далекобійні удари за пріоритетними цілями на території країни-агресора. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Разом із головами Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України визначили пріоритетні цілі для наших дальнобійних санкцій на найближчий час. Обов'язково все реалізуємо", — зазначив Зеленський.

Варто зазначити, що практично й дня не минає, щоб Україна не завдавала прицільних ударів далекобійним безпілотникам і ракетам по стратегічно важливих об'єктах росіян.

Так, наприклад, росіяни в соцмережах скаржилися на вибухи у російських містах Володимир та Ярославль у ніч проти 31 жовтня.

Очевидці опублікували у соцмережах кадри вибуху на околицях міста Володимир. За даними місцевих пабліків, вибух пролунав у селищі Енергетик. Удар припав на електропідстанцію.

Підстанція "Володимирська" – великий енергетичний об'єкт регіону. Її встановлена потужність – близько 4010 МВА. Підстанція є вузловою – від неї відходять численні лінії електропередачі напругою 110-750 кВ, вона обслуговує енергосистему регіону, зазначає видання. Також місцеві жителі повідомляли про вибухи у Ярославлі біля місцевого нафтопереробного заводу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські захисники завдали понад 160 ударів по нафтопереробних заводах та інших об'єктах у глибині Росії, що призвело до скорочення нафтовидобутку на 90% та спричинило дефіцит палива понад 20%. Про це під час брифінгу для представників мас-медіа розповів голова СБУ Василь Малюк.

Глава СБУ повідомив, що за останні місяці українські сили завдали понад 160 точних ударів по нафтопереробних заводах та інших об'єктах у РФ.



