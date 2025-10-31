logo

В СБУ раскрыли цифры: на сколько сократилась в России нефтедобыча после ударов по НПЗ
НОВОСТИ

В СБУ раскрыли цифры: на сколько сократилась в России нефтедобыча после ударов по НПЗ

По информации Василия Малюка, в сентябре-октябре был поражен ряд ключевых НПЗ, что привело к падению нефтедобычи на 90% и дефициту топлива более 20%

31 октября 2025, 14:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники нанесли более 160 ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам в глубине России, что привело к сокращению нефтедобычи на 90% и вызвало дефицит топлива более 20%. Об этом во время брифинга для представителей масс-медиа рассказал глава СБУ Василий Малюк.

В СБУ раскрыли цифры: на сколько сократилась в России нефтедобыча после ударов по НПЗ

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Глава СБУ сообщил, что за последние месяцы украинские силы нанесли более 160 точных ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам в РФ.

По его словам, в сентябре-октябре был поражен ряд ключевых НПЗ, что привело к падению нефтедобычи на 90% и дефициту топлива более 20%.

Также Малюк проинформировал, что с начала 2025 года уничтожено 40% российских систем "Панцирь", тогда как, по его данным, Россия производит их всего около 30 в год.

"Кроме санкций, у нас есть и декларирование кинетических санкций. То есть, дипстрайки, работа в глубоком тылу, за счет дронов. Речь идет о расстоянии 120 километров плюс", — отметил Василий Малюк.

По его словам, на выполнение задач президента Украины Владимира Зеленского, используются именно законные цели — нефтедобыча и нефтепереработка. Это 90% бюджета Министерства обороны РФ, то есть это грязные нефтерубли за счет которых враг убивает украинцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — удары украинских спецслужб по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к стремительному скачку цен на топливо в Таджикистане. На рынке страны все ощутимее дефицит. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

"В настоящее время на рынке наблюдается дефицит бензина, что привело к росту цен", — сообщил источник в антимонопольной службе таджикского правительства.




