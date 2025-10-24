Удары украинских спецслужб по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к стремительному скачку цен на топливо в Таджикистане. На рынке страны все ощутимее дефицит. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Дефицит топлива в Таджикистане. Фото: из открытых источников

"В настоящее время на рынке наблюдается дефицит бензина, что привело к росту цен", — сообщил источник в антимонопольной службе таджикского правительства.

По данным источника, контрактные поставки от российских производителей не поступают. Это связывают с ударами по российским НПЗ.

После мониторинга аналитики пришли к выводу, что цены на топливо в столице Таджикистана существенно выросли с начала октября. Цена на бензин марки А-95 подпрыгнула на 3,54%, на бензин марки АИ-92 – на 3,68%, на дизельное топливо — на 5,58%, а на сжиженный нефтяной газ (СНГ) — на 5,81%. Один из источников сообщил, что за пределами Душанбе цены еще выше.

Украинские удары по российской энергетической инфраструктуры привели к тому, что из строя вышла до пятой части нефтеперерабатывающих мощностей РФ, что вызвало цепную реакцию в Центральной Азии.

Важно обратить внимание, что на прошлой неделе Казахстан заморозил цены на топливо и коммунальные услуги, обвинив в этом последствия войны в Украине, а в среду официальные лица Кыргызстана предупредили, что цены на топливо могут вырасти до 15% на фоне кризиса с поставками.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация Дональда Трампа без громких анонсов ввела санкции против двух крупнейших энергетических компаний России — "Роснефти" и "Лукойла", которые эксперты называют "двигателями, перекачивающими деньги через военные вены Кремля". Это настоящий "удар под дых" для военной экономики путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".



