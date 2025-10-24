logo_ukra

Удари по НПЗ роблять свою справу: паливна криза вже охопила не лише РФ
Удари по НПЗ роблять свою справу: паливна криза вже охопила не лише РФ

Паливна криза вийшла за межі Росії, дефіцит бензину став відчутним у Таджикистані

24 жовтня 2025, 15:34
Автор:
Кравцев Сергей

Удари українських спецслужб на російські нафтопереробні заводи призвели до стрімкого стрибка цін на паливо в Таджикистані. На ринку країни все відчутніший дефіцит. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Удари по НПЗ роблять свою справу: паливна криза вже охопила не лише РФ

Дефіцит палива в Таджикистані. Фото: з відкритих джерел

"Наразі на ринку спостерігається дефіцит бензину, що призвело до зростання цін", — повідомило джерело в антимонопольній службі таджицького уряду.

За даними джерела, контрактні постачання від російських виробників не надходять. Це пов'язують із ударами по російським НПЗ.

Після моніторингу аналітики дійшли висновку, що ціни на пальне у столиці Таджикистану суттєво зросли з початку жовтня. Ціна на бензин марки А-95 підстрибнула на 3,54%, на бензин марки АІ-92 – на 3,68%, на дизельне паливо – на 5,58%, а на скраплений нафтовий газ (СНД) – на 5,81%. Одне з джерел повідомило, що за межами Душанбе ціни ще вищі.

Українські удари по російській енергетичній інфраструктурі призвели до того, що з ладу вийшла до п'ятої частини нафтопереробних потужностей РФ, що викликало ланцюгову реакцію у Центральній Азії.

Важливо звернути увагу, що минулого тижня Казахстан заморозив ціни на паливо та комунальні послуги, звинувативши в цьому наслідки війни в Україні, а в середу офіційні особи Киргизстану попередили, що ціни на пальне можуть зрости до 15% на тлі кризи з постачанням.

Читайте також на порталі "Коментарі" — адміністрація Дональда Трампа без гучних анонсів ввела санкції проти двох найбільших енергетичних компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойлу", які експерти називають "двигунами, що перекачують гроші через військові вени Кремля". Це справжній "удар під дих" для військової економіки путінського режиму. Як передає портал "Коментарі", про це пише Sky News.




Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/ukrainian-strikes-russian-refineries-drive-fuel-price-rise-tajikistan-sources-2025-10-24/
