Удари по НПЗ роблять свою справу: паливна криза вже охопила не лише РФ

Удари українських спецслужб на російські нафтопереробні заводи призвели до стрімкого стрибка цін на паливо в Таджикистані. На ринку країни все відчутніший дефіцит. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Дефіцит палива в Таджикистані. Фото: з відкритих джерел

"Наразі на ринку спостерігається дефіцит бензину, що призвело до зростання цін", — повідомило джерело в антимонопольній службі таджицького уряду.

За даними джерела, контрактні постачання від російських виробників не надходять. Це пов'язують із ударами по російським НПЗ.

Після моніторингу аналітики дійшли висновку, що ціни на пальне у столиці Таджикистану суттєво зросли з початку жовтня. Ціна на бензин марки А-95 підстрибнула на 3,54%, на бензин марки АІ-92 – на 3,68%, на дизельне паливо – на 5,58%, а на скраплений нафтовий газ (СНД) – на 5,81%. Одне з джерел повідомило, що за межами Душанбе ціни ще вищі.

Українські удари по російській енергетичній інфраструктурі призвели до того, що з ладу вийшла до п'ятої частини нафтопереробних потужностей РФ, що викликало ланцюгову реакцію у Центральній Азії.

Важливо звернути увагу, що минулого тижня Казахстан заморозив ціни на паливо та комунальні послуги, звинувативши в цьому наслідки війни в Україні, а в середу офіційні особи Киргизстану попередили, що ціни на пальне можуть зрости до 15% на тлі кризи з постачанням.

