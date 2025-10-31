Українські захисники завдали понад 160 ударів по нафтопереробних заводах та інших об'єктах у глибині Росії, що призвело до скорочення нафтовидобутку на 90% та викликало дефіцит палива понад 20%. Про це під час брифінгу для представників мас-медіа розповів голова СБУ Василь Малюк.

Удари по НПЗ у Росії. Фото: з відкритих джерел

Глава СБУ повідомив, що за останні місяці українські сили завдали понад 160 точних ударів по нафтопереробних заводах та інших об'єктах у РФ.

За його словами, у вересні-жовтні було вражено низку ключових НПЗ, що призвело до падіння нафтовидобутку на 90% та дефіциту палива понад 20%.

Також Малюк поінформував, що з початку 2025 року знищено 40% російських систем "Панцир", тоді як, за його даними, Росія виробляє їх лише близько 30 на рік.

"Крім санкцій, у нас є і декларування кінетичних санкцій. Тобто, дипстрайки, робота в глибокому тилу, за рахунок дронів. Йдеться про відстань 120 кілометрів плюс", — зазначив Василь Малюк.

За його словами, на виконання завдань президента України Володимира Зеленського використовуються саме законні цілі — нафтовидобуток та нафтопереробка. Це 90% бюджету Міністерства оборони РФ, тобто це брудні нафторублі, за рахунок яких ворог вбиває українців.

"На даний час на ринку спостерігається дефіцит бензину, що призвело до зростання цін", — повідомило джерело в антимонопольній службі таджицького уряду.



