У СБУ розкрили цифри: на скільки скоротився в Росії нафтовидобуток після ударів по НПЗ

Українські захисники завдали понад 160 ударів по нафтопереробних заводах та інших об'єктах у глибині Росії, що призвело до скорочення нафтовидобутку на 90% та викликало дефіцит палива понад 20%. Про це під час брифінгу для представників мас-медіа розповів голова СБУ Василь Малюк.
Удари по НПЗ у Росії. Фото: з відкритих джерел
Глава СБУ повідомив, що за останні місяці українські сили завдали понад 160 точних ударів по нафтопереробних заводах та інших об'єктах у РФ.
За його словами, у вересні-жовтні було вражено низку ключових НПЗ, що призвело до падіння нафтовидобутку на 90% та дефіциту палива понад 20%.
Також Малюк поінформував, що з початку 2025 року знищено 40% російських систем "Панцир", тоді як, за його даними, Росія виробляє їх лише близько 30 на рік.
За його словами, на виконання завдань президента України Володимира Зеленського використовуються саме законні цілі — нафтовидобуток та нафтопереробка. Це 90% бюджету Міністерства оборони РФ, тобто це брудні нафторублі, за рахунок яких ворог вбиває українців.
