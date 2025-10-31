Вскоре россияне отчетливее ощутят войну на своей территории: Зеленский сделал интригующее заявление

Вооруженные силы Украины в ближайшее время готовят новые дальнобойные удары по приоритетным целям на территории страны-агрессора. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Вместе с главами Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины определили приоритетные цели для наших дальнобойных санкций на ближайшее время. Обязательно все реализуем", — отметил Зеленский.

Стоит отметить, что практически и дня не проходит, чтобы Украина не наносила прицельные удары дальнобойными беспилотниками и ракеты по стратегически важным объектам россиян.

Так, к примеру, россияне в соцсетях жаловались на взрывы в российских городах Владимир и Ярославль в ночь на 31 октября.

Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры взрыва в окрестностях города Владимир. По данным местных пабликов, взрыв прогремел в поселке Энергетик. Удар пришелся на электроподстанцию.

Подстанция "Владимирская" — крупный энергетический объект региона. Ее установленная мощность — около 4010 МВА. Подстанция является узловой — от нее отходят многочисленные линии электропередачи напряжением 110-750 кВ, она обслуживает энергосистему региона, отмечает издание. Также местные жители сообщали о взрывах в Ярославле возле местного нефтеперерабатывающего завода.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники нанесли более 160 ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам в глубине России, что привело к сокращению нефтедобычи на 90% и вызвало дефицит топлива более 20%. Об этом во время брифинга для представителей масс-медиа рассказал глава СБУ Василий Малюк.

Глава СБУ сообщил, что за последние месяцы украинские силы нанесли более 160 точных ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам в РФ.



