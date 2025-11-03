Зеленский сделал заявление о "мирном плане из 12 пунктов": что известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не существует ни одного согласованного мирного плана по завершению войны с Россией. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, комментируя сообщение о якобы созданном "плане из 12 пунктов".

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что на международном уровне действительно обсуждаются разные идеи и предложения по прекращению войны, однако ни один документ пока не имеет официального статуса.

"Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские предложения по мирному урегулированию", — пояснил Зеленский.

Президент также выразил недоумение заявлениями о возможном участии России в таких переговорах, ведь ни один лидер Европы или президент США не смогли вынудить российского диктатора Путина сесть за стол переговоров.

Президент также подчеркнул, что любые дальнейшие шаги в направлении мирного урегулирования могут быть реалистичными только при участии Соединенных Штатов. По его словам, без политической и военной поддержки Вашингтона переход к дипломатическому этапу невозможен.

"Наша позиция следующая: сейчас есть консультации среди советников, есть несколько разных разговоров, ни одного плана четкого на столе пока готового нет", — сказал Зеленский.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Украина и европейские партнеры якобы работают над общим мирным планом из 12 пунктов, предусматривающего прекращение войны вдоль текущей линии фронта. Однако официально эта информация не подтверждена.

