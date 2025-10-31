Представниця МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала пункти спільного мирного плану України, Європи та США, що обговорюється західними ЗМІ, та заявила, що Росія з ним не згодна і він абсолютно не відповідає "цілям СВО".

Захарова назвала пункти "мирного плану", який хоче бачити Росія

"Навіть знайомства з цим проектом достатньо, щоб зробити однозначний висновок – ні про яке справедливе і міцне мирне врегулювання української кризи ні в європейських столицях, ні в Києві не думають.

Там, як і раніше, мислять категоріями війни і своїм головним завданням зараз вважають за будь-яку ціну домогтися перепочинку для поразки ЗСУ і порятунку режиму Зеленського від неминучого обвалення фронту", – заявила Захарова.

За її словами, свої неприйнятні та багато в чому ультимативні для Росії пропозиції європейці спробували розмити положеннями, що створюють ілюзію врахування російських інтересів.

"Зокрема, нам обіцяють поступове скасування санкцій та розморожування російських активів, обумовлюючи це узгодженням із Києвом якихось "компенсацій" – читай виплати йому "репарацій".

У логіці авторів плану все це створить передумови для початку російсько-українських переговорів з управління територіями, які вони називають окупованими, хоча на референдумі їх жителі однозначно висловилися за входження до складу Росії.

І ще більш цинічним виглядає включення до "плану", причому серед його заключних положень, пункту про "посилення взаєморозуміння та поваги до різноманітності мов, культур та релігій"", – каже Захарова.

За її словами, в Україні, для того, щоб досягти миру, необхідно "відновити російську мову, канонічне православ'я, нейтральний позаблоковий статус, дотримання прав людини, нацменшин, визнання територіальних реалій, заснованих на праві народів на самовизначення відповідно до Статуту ООН, а також має бути пункт про припинення політики незаконних санкцій та крадіжки чужих держактивів".

"Все це справді поклало б край конфлікту і дозволило б виключити ризик його рецидиву", – заявила поплічниця Лаврова.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , чому черговий мирний план для України обнулює боротьбу за незалежність.