Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала пункты совместного мирного плана Украины, Европы и США, который обсуждается западными СМИ, и заявила, что Россия с ним не согласна и он абсолютно не отвечает "целям СВО".

Захарова назвала пункты «мирного плана», который хочет видеть Россия

"Даже беглого знакомства с этим проектом достаточно, чтобы сделать однозначный вывод – ни о каком справедливом и прочном мирном урегулировании украинского кризиса ни в европейских столицах, ни в Киеве не помышляют.

Там по-прежнему мыслят категориями войны и своей главной задачей в настоящий момент считают любой ценой добиться передышки для терпящих поражение ВСУ и спасения режима Зеленского от неизбежного обрушения фронта", – заявила Захарова.

По ее словам, свои неприемлемые и во многом ультимативные для России "предложения" европейцы попытались размыть положениями, создающими иллюзию учёта российских интересов.

"B частности, нам обещают постепенную отмену санкций и разморозку российских активов, обусловливая это согласованием с Киевом неких "компенсаций" – читай выплаты ему "репараций".

В логике авторов "плана" всё это создаст предпосылки для начала российско-украинских переговоров по управлению территориями, которые они называют "оккупированными", хотя на референдуме их жители однозначно высказались за вхождение в состав России.

И ещё более циничным выглядит включение в "план", причём среди его заключительных положений, пункта об "усилении взаимопонимания и уважения к разнообразию языков, культур и религий"", – говорит Захарова.

По ее словам, в Украине, для того, чтобы добиться мира, необходимо "восстановить русский язык, каноническое православие, нейтральный внеблоковый статус, соблюдение прав человека, нацменьшинств, признание территориальных реалий, основанных на праве народов на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, а также должен быть пункт о прекращении политики незаконных санкций и воровства чужих госактивов".

"Всё это действительно положило бы конец конфликту и позволило бы исключить риск его рецидива", – заявила приспешница Лаврова.

