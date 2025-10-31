Рубрики
Кравцев Сергей
Издание FT обнародовало интересную статью, почему Рубио после встречи с Лавровым сказал, что с Россией сейчас говорить нет смысла. И, наконец, встречу Трампа с Путиным в Будапеште отменили. Из этого следует, что российское Министерство иностранных дел направило Вашингтону меморандум, в котором подчеркнуло давние требования Кремля для решения того, что Путин называет "первопричинами" своего вторжения, в частности, эти требования включают территориальные уступки, резкое сокращение вооруженных сил Украины и гарантии, что страна не будет. Об этом рассказала телеведущая журналист Марина Данилюк-Ермолаева.
Мирный план для Украины. Фото: из открытых источников
Журналист отмечает, что Лавров рассказывал Рубио на встрече, что "Украиной руководят нацисты".
Она обращает внимание, что здесь важны две вещи. Хорошо, что международной политикой в США занимаются зашкваренные и упорные как Лавров. Потому что условный типаж молодого и прогрессивного без упреков о нацистах – мог бы и навредить. Второй момент – Путин показал, как готов идти на культурный и не только диалог с Киевом. Поэтому на днях обсуждали мирный план ЕС и Украины, где пунктом 9 была очень специфическая хуерга о "возобновлении диалога о культурном, языковом и религиозном разнообразии" между Москвой и Киевом. Кажется, 80 лет по отношению к мирной жизни разманили европейцев и они вообще не отстреливают, что за монстр вырос за их деньги на болотах.
