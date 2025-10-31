logo_ukra

На Заході видали справжню причину, чому скасували саміт Трампа і Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході видали справжню причину, чому скасували саміт Трампа і Путіна

FT пише про те, що саміт Трампа та Путіна скасували через жорсткі вимоги РФ щодо України

31 жовтня 2025, 09:05
Запланований Будапештський саміт між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Путіним було скасовано через те, що Москва відмовилася від компромісів щодо її вимог до України. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє Financial Times з посиланням на поінформовані дипломатичні джерела.

На Заході видали справжню причину, чому скасували саміт Трампа і Путіна

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

ЗМІ зазначає, рішення про відміну саміту в Будапешті ухвалили після напруженої телефонної розмови між провідними дипломатами США та Росії.

Причиною скасування стало те, що Кремль направив до Вашингтона меморандум із жорсткими умовами, які адміністрація Трампа не була готова прийняти, зазначає видання.

Джерело: https://www.ft.com/content/d6655fb1-31af-4da8-85f7-085a8fc00969
