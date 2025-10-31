На Заході видали справжню причину, чому скасували саміт Трампа і Путіна

Запланований Будапештський саміт між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Путіним було скасовано через те, що Москва відмовилася від компромісів щодо її вимог до України. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє Financial Times з посиланням на поінформовані дипломатичні джерела.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

ЗМІ зазначає, рішення про відміну саміту в Будапешті ухвалили після напруженої телефонної розмови між провідними дипломатами США та Росії.

Причиною скасування стало те, що Кремль направив до Вашингтона меморандум із жорсткими умовами, які адміністрація Трампа не була готова прийняти, зазначає видання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Відповідна заява Трампа прозвучала на брифінгу із генсеком НАТО Марком Рютте. Також Трамп заявив, що розраховує на вплив нових санкцій проти російських нафтових компаній, і сподівається, що вони змусять Володимира Путіна поводитися "розумніше" і сприятимуть припиненню війни в Україні. Чому саме зараз президент США ухвалив подібні рішення? Чи зможуть вони вплинути на Путіна, і той уже погодиться піти на серйозні переговори щодо припинення війни? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – частина експертів вважає, що той шквал повітряних атак, які влаштовує в ці дні Путін – це ще не межа і Росія посилюватиме ескалацію. Чому так – розбиралося видання "Коментарі".



