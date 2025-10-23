Почему именно сейчас Трамп задействовал нефтяные санкции против РФ: повлияет ли это на Путина

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Соответствующее заявление Трампа прозвучало на брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте. Также Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя "умнее" и будут способствовать прекращению войны в Украине. Почему именно сейчас президент США принял подобные решения? Смогут ли они повлиять на Путина и тот уже согласится пойти на серьезные переговоры по прекращению войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санкции Трампа против РФ

После санкций Трампа появляются вопросы к украинским властям

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда отметил, что изменение позиции Дональда Трампа обычно радует самолюбие украинцев и радует нас, но, отмечает собеседник портала "Комментарии", не стоит спешить ее абсолютизировать.

"Дело в том, что Трампу нужны успехи в практической плоскости, а позиция России ему эти успехи не позволяет получать. И поэтому он решил применить инструмент, где в США есть свой собственный интерес, нефтяной интерес, потому что, вытесняя российские компании, американцы получают возможность заводить собственные компании, собственную нефть и это для них тоже имеет очевидную экономическую выгоду. Там, где Трамп выходит в парадигму экономики, он действует более решительно", – отметил эксперт.

При этом Евгений Магда указал на еще один важный аспект. Санкции Трампа, среди прочего, создают для Украины проблему: как мы теперь можем прокачивать по нефтепроводу "Дружба" нефть, которую подсанкционный "Лукойл" поставляет в Венгрию и Словакию.

"Этот вопрос не риторический, а вопрос, нуждающийся в четкой аргументации на правительственном уровне, потому что парадоксы российско-украинской войны порой становятся чрезвычайно болезненными", – констатировал эксперт.

Момент истины для Вашингтона: почему США изменяют правила игры именно сейчас

Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПрес инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" говорит, что есть несколько факторов, объясняющих, почему США сейчас изменяют или корректируют подход к войне в Украине.

По словам эксперта, первый фактор – усталость от длительного конфликта и рост затрат.

"По оценкам США уже потратили значительные ресурсы на поддержку Украины – как военную, так и финансовую. Растет опасение, что расходы и продолжительная поддержка без четкой перспективы могут стать политически непопулярными внутри страны. Например, общественная поддержка может снижаться, когда люди в США не видят скорого завершения или выигрыша. Стратегическое внимание США начинает сдвигаться: конкуренция с Китаем, технологические вызовы, внутренние экономические вопросы – все это создает сложность одновременно вести "великую войну" в Европе", – отметил эксперт.

Второй фактор – стратегическая адаптация – избегание прямых столкновений с Россией.

"Правительства США пытались балансировать между поддержкой Украины и не допустить прямого открытого военного столкновения между НАТО/США и РФ. С этой точки зрения, изменения в подходе (например, пересмотр объемов помощи, условия и т.п.) могут являться частью стратегии уменьшения рисков эскалации. Сигнал в Москве и переформирование переговорной позиции. Частично решения США могут быть направлены на создание нового импульса для переговоров: показать, что помощь не бесконечна, что существуют "красные линии" и что нужно двигаться к какой-то формуле. К примеру, один из аналитических обзоров отмечает, что российская сторона не готова к мирному соглашению без значительных уступок. Также – чтобы усилить позицию Украины в переговорах: США могут изменять условия и условия помощи, что создает новое давление на Киев, но также на Москву – что у нее есть дедлайн или условность", – отметил Алексей Воронцов.

Четвертый фактор – внутриполитические факторы США.

"Политическая конъюнктура: выборы, общественное мнение, желание показать, что администрация действует, а не ждет просто. Пересмотр приоритетов: возможно США хотят сосредоточиться больше на Азии, технологиях, экономике – и меньше на долгой изнурительной войне в Европе", – отметил эксперт.

Пятый фактор – оценка того, что военное решение вряд ли будет скорым.

"Есть понимание, что полная военная победа над Россией – менее вероятна, чем ожидалось ранее. Анализы указывают, что у РФ есть большие возможности, чем считалось, и что переговоры – хотя и сложные – становятся частью реальности. Поэтому США корректируют подход: "Если нельзя быстро победить, нужно как-то расти позиционно и готовиться к длительному процессу", — отметил эксперт.

Что касается того, могут ли эти решения повлиять на Путина и принудить его к серьезным переговорам, то, по мнению Алексей Воронцова, могут, но с большим количеством "но".

Далее эксперт подробно остановился на положительных возможностях влияния.

"Если США покажут, что у поддержки Украины есть условия, что она не безгранична, это может создать у Москвы ощущение: "Время действовать, иначе упустим возможность". Давление из-за санкций, оружия, экономики – все это инструменты, которые могут стимулировать желание переговоров. Если США и союзники предлагают ясную дорожную карту (например, гарантии безопасности, признание части позиций Украины или компромиссы) – это может сделать переговоры более привлекательными для России, чем продолжение изнурительной войны. Уменьшение активной поддержки (или хотя бы сигнал к этому) может подтолкнуть Россию думать: "Мы можем вытеснить больше сейчас, или рискуем оказаться в худшей позиции позже". Это – потенциальный стимул", – отметил эксперт.

При этом Алексей Воронцов добавляет, что есть серьезные препятствия. В частности. Путинская сторона имеет свои очень четкие условия, далеко не в пределах приемлемого для Украины и западных союзников – например, гарантии не-вступления Украины в НАТО, контроль над значительной частью украинской территории и т.д.

Россия, возможно, считает, что может выдержать и/или добиться лучших условий, чем те, которые сейчас обсуждаются. Потому она может игнорировать сигналы и тянуть время.

Переговоры часто исключают или маргинализируют Украину — если Украина почувствует, что ее интересы унижают, это может подрывать доверие и усложнять соглашение.

У войны уже глубокие психологические, политические, военные последствия — изменить курс в середине войны очень сложно. Путину нужно показать выигрыш или хотя бы не поражение – это создает большой барьер.

"Моя оценка – насколько вероятно? Я бы оценил, что влияние возможно, но не гарантировано. Если США смогут координированно с союзниками создать действенный пакет стимулов/наказаний, и если Украина будет в состоянии принять участие в формуле, учитывающей ее интересы, тогда шанс на серьезные переговоры вырос. Но вряд ли это будет в ближайшие месяцы; более вероятно – первые обмеры перспективы переговоров через 12-18 месяцев", – подытожил эксперт.

