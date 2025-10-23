Чому саме зараз Трамп задіяв нафтові санкції проти РФ: чи вплине це на Путіна

Президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Відповідна заява Трампа прозвучала під час брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте. Також Трамп заявив, що розраховує на вплив нових санкцій проти російських нафтових компаній, і сподівається, що вони змусять Володимира Путіна поводитися "розумніше" і сприятимуть припиненню війни в Україні. Чому саме зараз президент США прийняв такі рішення? Чи зможуть вони вплинути на Путіна і той таки згодить піти на серйозні переговори щодо припинення війни? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Санкції Трампа проти РФ

Після санкцій Трампа з’являються питання до української влади

Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда зазначив, що зміна позиції Дональда Трампа звичайно тішить самолюбство українців і радує нас, але, наголошує співрозмовник порталу "Коментарі" не варто поспішати її абсолютизувати.

"Справа у тому, що Трампу потрібні успіхи у практичній площині, а позиція Росії йому ці успіхи не дозволяє отримувати. І тому він вирішив вжити інструмент, де у США є свій власний інтерес, нафтовий інтерес, тому що, витісняючи російські компанії, американці отримують можливість заводити власні компанії, власну нафту і це для них теж має очевидний економічний зиск. Там, де Трамп виходить в парадигму економіки, він діє більш рішуче", – зазначив експерт.

При цьому Євген Магда звернув увагу на ще один важливий аспект. Санкції Трампа, серед іншого, створюють для України проблему: як ми тепер можемо прокачувати нафтопроводом "Дружба" нафту, яку підсанкційний "Лукойл" постачає до Угорщини та Словаччини.

"Це питання не риторичне, а питання, яке потребує чіткої аргументації на урядовому рівні, бо парадокси російсько-української війни часом стають надзвичайно болісними", – констатував експерт.

Момент істини для Вашингтона: чому США змінюють правила гри саме зараз

Олексій Воронцов, головний редактор інформагенства "УкрПрес інфо" та голова правління агентства журналістських розслідувань "Сила України" говорить, що є кілька факторів, які пояснюють, чому США зараз змінюють або коригують підхід до війни в Україні.

За словам експерта, перший фактор – втома від довготривалого конфлікту та зростання затрат.

"За оцінками, США вже витратили значні ресурси на підтримку України – як військову, так і фінансову. Зростає побоювання, що витрати та тривала підтримка без чіткої перспективи можуть стати політично непопулярними всередині країни. Наприклад, громадська підтримка може знижуватись, коли люди в США не бачать швидкого завершення чи "виграшу". Стратегічна увага США починає зсуватись: конкуренція з Китаєм, технологічні виклики, внутрішні економічні питання – усе це створює складність одночасно вести "велику війну" в Європі", – зазначив експерт.

Другий фактор – стратегічна адаптація – уникнення прямих зіткнень з Росією.

"Уряди США намагались балансувати між підтримкою України і не допустити прямого відкритого військового зіткнення між НАТО/США та РФ. З цього погляду, зміни у підході (наприклад, перегляд обсягів допомоги, умови тощо) можуть бути частиною стратегії зменшення ризиків ескалації. Сигнал Москві і переформування переговорної позиції. Частково рішення США можуть бути спрямовані на створення нового імпульсу для переговорів: показати, що допомога не є безкінечною, що існують "червоні лінії" і що треба рухатись до якоїсь формули. Наприклад, один із аналітичних оглядів зазначає, що російська сторона не готова до мирної угоди без значних поступок. Також – щоб підсилити позицію України в переговорах: США можуть змінювати умови й умови допомоги, що створює новий тиск на Київ, але також на Москву – що у неї є дедлайн чи умовність", – зауважив Олексій Воронцов.

Четвертий фактор – внутрішньополітичні фактори США.

"Політична кон’юнктура: вибори, громадська думка, бажання показати, що адміністрація діє, а не просто чекає. Перегляд пріоритетів: можливо, США хочуть зосередитись більше на Азії, технологіях, економіці – і менше на довгій виснажливій війні в Європі", – зауважив експерт.

П’ятий фактор – оцінка того, що військове рішення навряд чи буде швидким.

"Є розуміння, що повна воєнна перемога над Росією – менш імовірна, ніж очікувалось раніше. Аналізи вказують, що РФ має більші можливості, ніж вважалося, і що переговори – хоч і складні – стають частиною реальності. Тому США коригують підхід: “Якщо не можна швидко перемогти, треба якось рости позиційно і готуватись до тривалого процесу”, – зауважив експерт.

Що ж до того, чи можуть ці рішення вплинути на Путіна і змусити його до серйозних переговорів, то, на думку Олексій Воронцова, можуть, але з великою кількістю “але”.

Далі експерт детально зупинився на позитивних можливостях впливу.

"Якщо США покажуть, що підтримка Україні має умови, що вона не безмежна, це може створити у Москви відчуття: "Час діяти, інакше втратимо можливість". Тиск через санкції, зброю, економіку – всі це інструменти, які можуть стимулювати бажання переговорів. Якщо США та союзники пропонують внятну дорожню карту (наприклад, гарантії безпеки, визнання частини позицій України або компроміси) — це може зробити переговори більш привабливими для Росії, ніж продовження виснажливої війни. Зменшення активної підтримки (або принаймні сигнал до цього) може підштовхнути Росію думати: "Ми можемо витиснути більше зараз, або ризикуємо опинитися у гіршій позиції пізніше". Це – потенційний стимул", – зауважив експерт.

При цьому Олексій Воронцов додає, що є й серйозні перешкоди. Зокрема. путінська сторона має свої дуже чіткі умови, які далеко не в межах прийнятного для України і західних союзників – наприклад, гарантії не-вступу України в НАТО, контроль над значною частиною української території тощо.

Росія, можливо, вважає, що ще може витримати і/або домогтись кращих умов, ніж ті, які зараз обговорюються. Тому вона може ігнорувати сигнали і тягнути час.

Переговори часто виключають або маргіналізують Україну — якщо Україна відчує, що її інтереси зневажають, це може підривати довіру і ускладнювати угоду.

Війна вже має глибокі психологічні, політичні, військові наслідки — змінити курс у середині війни дуже складно. Путіну треба показати "виграш" або хоча б не поразку – це створює великий бар’єр.

"Моє оцінювання – наскільки імовірно? Я б оцінив, що вплив можливий, але не гарантований. Якщо США зможуть координовано з союзниками створити дієвий пакет стимулів/покарань, і якщо Україна буде в змозі взяти участь у формулі, яка враховує її інтереси – тоді шанс на серйозні переговори зросла. Але навряд чи це буде в найближчі місяці; більш імовірно – перші обміри перспективи переговорів через 12-18 місяців", – підсумував експерт.

