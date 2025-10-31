logo

На Западе выдали настоящую причину, почем у отменили саммит Трампа и Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе выдали настоящую причину, почем у отменили саммит Трампа и Путина

FT пишет о том, что саммит Трампа и Путина отменили из-за жестких требований РФ по Украине

31 октября 2025, 09:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Запланированный Будапештский саммит между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным был отменен из-за того, что Москва отказалась от компромиссов относительно ее требований к Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные дипломатические источники. 

На Западе выдали настоящую причину, почем у отменили саммит Трампа и Путина

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, решение об отмене саммита в Будапеште приняли после напряженного телефонного разговора между ведущими дипломатами США и России.

Причиной отмены стало то, что Кремль направил в Вашингтон меморандум с жесткими условиями, которые администрация Трампа не была готова принять, отмечает издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Соответствующее заявление Трампа прозвучало на брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте. Также Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя "умнее" и будут способствовать прекращению войны в Украине. Почему именно сейчас президент США принял подобные решения? Смогут ли они повлиять на Путина и тот уже согласится пойти на серьезные переговоры по прекращению войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – часть экспертов считает, тот шквал воздушных атак, которые устраивает в эти дни Путин – это еще не предел и Россия будет усиливать эскалацию. Почему так – разбиралось издание "Комментарии".




Источник: https://www.ft.com/content/d6655fb1-31af-4da8-85f7-085a8fc00969
