На Западе выдали настоящую причину, почем у отменили саммит Трампа и Путина

Запланированный Будапештский саммит между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным был отменен из-за того, что Москва отказалась от компромиссов относительно ее требований к Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные дипломатические источники.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, решение об отмене саммита в Будапеште приняли после напряженного телефонного разговора между ведущими дипломатами США и России.

Причиной отмены стало то, что Кремль направил в Вашингтон меморандум с жесткими условиями, которые администрация Трампа не была готова принять, отмечает издание.

