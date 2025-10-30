logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Раді заговорили про поступки заради мирної угоди, які не подобаються частині суспільства
НОВИНИ

У Раді заговорили про поступки заради мирної угоди, які не подобаються частині суспільства

Народний депутат Бужанський про мовне питання в Україні

30 жовтня 2025, 17:25
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Україна та ЄС розробляли нову мирну угоду завершення війни в Україні. Документ містить 12 пунктів. 

У Раді заговорили про поступки заради мирної угоди, які не подобаються частині суспільства

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Про новий мирний план розповів народний депутат України Олексій Гончаренко. В одному з пунктів зазначається, що між Києвом та Москвою має бути діалог для “посилення взаєморозуміння та поваги до різноманітності мов, культур та релігій”. І хоча поки немає роз'яснення, що саме передбачає запропонована умова, у Раді припустили, на які поступки доведеться погодитися Україні. 

Народний депутат України Максим Бужанський розповів про своє бачення можливих змін. 

“Є, я так розумію, за низкою непрямих ознак, певна ймовірність того, що для мирної угоди, можливо, доведеться відмотувати назад мовний апартеїд, нагромаджений за ці одинадцять років”, — зазначив він. 

За його словами, така умова не подобається частині суспільства, при цьому зазначив, що “не треба було намотувати, щоб потім, можливо, не доводилося відмотувати”.

“Але якщо хтось із цим не згоден, нехай прямо скаже, скільки ще областей, міст та десятків тисяч життів готовий втратити заради права топтати та ґвалтувати Конституцію України”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що реалізацію нового плану, за інформацією видання  Bloomberg, контролюватиме рада миру під головуванням президента США Дональда Трампа. Серед умов, як пише видання, значиться повернення всіх депортованих дітей до України та обмін полоненими. Також Україна отримає гарантії безпеки, кошти для відновлення після війни та шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу.




Джерело: https://t.me/MaxBuzhanskiy/19697
