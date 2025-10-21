Новий мирний план для України: що отримає Росія за завершення війни

Рубрики
Президент США Дональд Трамп закликав Україну та Росію зупинитися на лінії бойового зіткнення та почати переговори. Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію Трампа, однак у Росії такі заклики відкинули.
Європа та Україна готують 12-пунктну пропозицію щодо припинення війни, пише видання Bloomberg. Реалізацію плану контролюватиме рада миру під головуванням президента США Дональда Трампа. Серед умов, як пише видання, значиться повернення всіх депортованих дітей до України та обмін полоненими. Також Україна отримає гарантії безпеки, кошти для відновлення після війни та шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу.
Передбачається, що ні Європа, ні Україна юридично не визнають жодної окупованої території за Росією. А Москва та Київ проведуть переговори щодо управління окупованими територіями.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що зустріч державного секретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова може відбутися 30 жовтня.