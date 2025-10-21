logo_ukra

Новий мирний план для України: що отримає Росія за завершення війни
НОВИНИ

Новий мирний план для України: що отримає Росія за завершення війни

Європа та Україна готують новий мирний план: що отримає Росія

21 жовтня 2025, 19:45
Автор:
Кречмаровская Наталия

Президент США Дональд Трамп закликав Україну та Росію зупинитися на лінії бойового зіткнення та почати переговори. Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію Трампа, однак у Росії такі заклики відкинули. 

Новий мирний план для України: що отримає Росія за завершення війни

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Європа та Україна готують 12-пунктну пропозицію щодо припинення війни, пише видання Bloomberg. Реалізацію плану контролюватиме рада миру під головуванням президента США Дональда Трампа. Серед умов, як пише видання, значиться повернення всіх депортованих дітей до України та обмін полоненими. Також Україна отримає гарантії безпеки, кошти для відновлення після війни та шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу.

“Санкції проти Росії будуть поступово скасовані, хоча близько 300 мільярдів доларів заморожених резервів центрального банку будуть повернуті лише після того, як Москва погодиться зробити внесок у післявоєнну відбудову України. Обмеження будуть відновлені, якщо Росія знову нападе на свого сусіда”, — пише видання.

Передбачається, що ні Європа, ні Україна юридично не визнають жодної окупованої території за Росією. А Москва та Київ проведуть переговори щодо управління окупованими територіями.

“Деталі плану наразі доопрацьовуються та можуть змінитися. За даними джерел, будь-яка пропозиція також потребуватиме схвалення Вашингтона, і європейські чиновники можуть відвідати США цього тижня”, — зазначають журналісти. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що зустріч державного секретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова може відбутися 30 жовтня. 



Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-21/europe-and-ukraine-prepare-12-point-proposal-to-end-russia-s-war
