Война с Россией Новый мирный план для Украины: что получит Россия за завершение войны
Новый мирный план для Украины: что получит Россия за завершение войны

Европа и Украина готовят новый мирный план: что получит Россия

21 октября 2025, 19:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию остановиться на линии боевого столкновения и начать переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Трампа, однако в России такие призывы отвергли.

Новый мирный план для Украины: что получит Россия за завершение войны

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Европа и Украина готовят 12-пунктное предложение по прекращению войны, пишет издание Bloomberg. Реализацию плана будет контролировать совет мира под председательством президента США Дональда Трампа. Среди условий, как пишет издание, значится возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен пленными. Также Украина получит гарантии безопасности, средства восстановления после войны и путь к быстрому вступлению в Европейский Союз.

"Санкции против России будут постепенно упразднены, хотя около 300 миллиардов долларов замороженных резервов центрального банка будут возвращены только после того, как Москва согласится внести вклад в послевоенное восстановление Украины. Ограничения будут восстановлены, если Россия снова нападет на своего соседа", — пишет издание.

Предполагается, что ни Европа, ни Украина юридически не признают ни одну оккупированную территорию за Россией. А Москва и Киев проведут переговоры по управлению оккупированными территориями.

"Детали плана дорабатываются и могут измениться. По данным источников, любое предложение также потребует одобрения Вашингтона, и европейские чиновники могут посетить США на этой неделе", — отмечают журналисты.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что встреча государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова может состояться 30 октября.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-21/europe-and-ukraine-prepare-12-point-proposal-to-end-russia-s-war
