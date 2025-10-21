Новый мирный план для Украины: что получит Россия за завершение войны

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию остановиться на линии боевого столкновения и начать переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Трампа, однако в России такие призывы отвергли.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Европа и Украина готовят 12-пунктное предложение по прекращению войны, пишет издание Bloomberg. Реализацию плана будет контролировать совет мира под председательством президента США Дональда Трампа. Среди условий, как пишет издание, значится возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен пленными. Также Украина получит гарантии безопасности, средства восстановления после войны и путь к быстрому вступлению в Европейский Союз.
Предполагается, что ни Европа, ни Украина юридически не признают ни одну оккупированную территорию за Россией. А Москва и Киев проведут переговоры по управлению оккупированными территориями.
