Война с Россией В Раде заговорили об уступках ради мирного соглашения, которые не нравятся части общества
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде заговорили об уступках ради мирного соглашения, которые не нравятся части общества

Народный депутат Бужанский о языковом вопросе в Украине

30 октября 2025, 17:25
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украина и ЕС разрабатывали новое мирное соглашение о завершении войны в Украине. Документ содержит 12 пунктов.

В Раде заговорили об уступках ради мирного соглашения, которые не нравятся части общества

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

О новом мирном плане рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. В одном из пунктов отмечается, что между Киевом и Москвой должен быть диалог для "усиления взаимопонимания и уважения к разнообразию языков, культур и религий". И хотя пока нет разъяснения, что именно предполагает предложенное условие, в Раде предположили, на какие уступки придется согласиться Украине.

Народный депутат Украины Максим Бужанский рассказал о своем видении возможных перемен.

"Есть, я так понимаю, по ряду косвенных признаков, определенная вероятность того, что для мирного соглашения, возможно, придется отматывать назад языковой апартеид, нагроможденный за эти одиннадцать лет", — отметил он.

По его словам, такое условие не нравится части общества, при этом отметил, что "не нужно было наматывать, чтобы потом, возможно, не приходилось отматывать".

"Но если кто-то с этим не согласен, пусть прямо скажет, сколько еще областей, городов и десятков тысяч жизней готовы потерять ради права топтать и насиловать Конституцию Украины", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что реализацию нового плана, по информации издания Bloomberg, будет контролировать совет мира под председательством президента США Дональда Трампа. Среди условий, как пишет издание, значится возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен пленными. Также Украина получит гарантии безопасности, средства восстановления после войны и путь к быстрому вступлению в Европейский Союз.




Источник: https://t.me/MaxBuzhanskiy/19697
