Кравцев Сергей
Видання FT оприлюднило цікаву статтю, чому ж Рубіо після зустрічі з Лавровим сказав, що з Росією нині говорити немає сенсу. І врешті зустріч Трампа з Путіним у Будапешті скасували. Із цього всього випливає, що російське Міністерство закордонних справ надіслало Вашингтону меморандум, у якому підкреслило давні вимоги Кремля для вирішення того, що Путін називає “першопричинами” свого вторгнення, зокрема, ці вимоги включають територіальні поступки, різке скорочення збройних сил України й гарантії, що країна ніколи не вступить до НАТО. Про це розповіла телеведуча, журналіст Марина Данилюк-Єрмолаєва.
Мирний план України. Фото: з відкритих джерел
Журналіст зазначає, Лавров розказував Рубіо на зустрічі, що "Україною керують нацисти".
Вона звертає увагу, що тут важливі дві речі. Добре, що міжнародною політикою в США займаються зашкварені і упороті як Лавров. Бо умовний типаж молодого і типу прогресивного без закидів про нацистів – міг би і нашкодити. Другий момент – Путін показав, як готовий іти на "культурний" і не тільки діалог із Києвом. Тому тут на днях обговорювали мирний план ЄС і України, де пунктом 9 була дуже специфічна хуєрга про "відновлення діалогу про культурне, мовне та релігійне різноманіття" між Москвою та Києвом. Здається, 80 років відносно мирного життя розманіжили європейців і вони взагалі не відстрілюють, що за монстр виріс за їх гроші на болотах.
