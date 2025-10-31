Черговий мирний план для України: чому він обнуляє боротьбу за незалежність

Видання FT оприлюднило цікаву статтю, чому ж Рубіо після зустрічі з Лавровим сказав, що з Росією нині говорити немає сенсу. І врешті зустріч Трампа з Путіним у Будапешті скасували. Із цього всього випливає, що російське Міністерство закордонних справ надіслало Вашингтону меморандум, у якому підкреслило давні вимоги Кремля для вирішення того, що Путін називає “першопричинами” свого вторгнення, зокрема, ці вимоги включають територіальні поступки, різке скорочення збройних сил України й гарантії, що країна ніколи не вступить до НАТО. Про це розповіла телеведуча, журналіст Марина Данилюк-Єрмолаєва.

Мирний план України. Фото: з відкритих джерел

Журналіст зазначає, Лавров розказував Рубіо на зустрічі, що "Україною керують нацисти".

"Лавров явно втомився і, схоже, вважає, що має важливіші справи, ніж зустрічатися чи взаємодіяти з США, чого б не хотів президент Путін", — сказало джерело журналістам. Коротше, саме після цього Трамп розлютився і наклав санкції на дві нафтові компанії", – зазначила блогер.

Вона звертає увагу, що тут важливі дві речі. Добре, що міжнародною політикою в США займаються зашкварені і упороті як Лавров. Бо умовний типаж молодого і типу прогресивного без закидів про нацистів – міг би і нашкодити. Другий момент – Путін показав, як готовий іти на "культурний" і не тільки діалог із Києвом. Тому тут на днях обговорювали мирний план ЄС і України, де пунктом 9 була дуже специфічна хуєрга про "відновлення діалогу про культурне, мовне та релігійне різноманіття" між Москвою та Києвом. Здається, 80 років відносно мирного життя розманіжили європейців і вони взагалі не відстрілюють, що за монстр виріс за їх гроші на болотах.

"Так от, ця теза у черговому мирному плані якраз і збудила такого українофоба як Бужанський. Який одразу заволав про апартеїд та висловив вологі фантазії про відкат усього, що було зроблено іншими людьми – державниками та профі за останні 11 років. Це треба тримати на контролі. І хотілось би знати імена наших переговорників, які мовчки кивали головами, коли клепали той специфічний пункт, який обнуляє нашу боротьбу за себе на фронті і в тилу", – підсумувала експерт.

